Mandi Bhav: राजस्थान में यहां MSP से ज्यादा मिल रहे सरसों के भाव, रोजाना 5 हजार कट्टे लेकर मंडी पहुंच रहे किसान

सरसों की बढ़ती आवक से मंडी में व्यापार भी तेज हुआ है। व्यापारियों का कहना है कि इस बार सरसों की गुणवत्ता अच्छी आ रही है और खरीद भी तेजी से हो रही है। मंडी शुल्क के रूप में सरकार को भी अच्छा राजस्व प्राप्त हो रहा है। मंडी में बढ़ी गतिविधियों का फायदा मजदूर वर्ग को भी मिल रहा है। हमाली और ढुलाई का काम करने वाले मजदूरों का कहना है कि सरसों की ज्यादा आवक के कारण उन्हें लगातार काम मिल रहा है। ट्रॉलियों से कट्टे उतारने, तौल कराने और गोदाम तक पहुंचाने जैसे कार्यों में मजदूरों की व्यस्तता बढ़ गई है, जिससे उनकी आमदनी भी बढ़ी है।