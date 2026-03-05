जोधपुर: मधुमक्खियों के हमले से श्मशान में भगदड़, 50 घायल, PPE किट पहनकर किया दाह संस्कार

इस घटना में करीब 50 से अधिक लोगों को मधुमक्खियों ने डंक मार दिए, जिनमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत झाक अस्पताल सहित आसपास के चिकित्सालयों में पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार किया गया। घटना के बाद श्मशान घाट पर काफी देर तक दहशत का माहौल बना रहा और कोई भी व्यक्ति शव के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया।