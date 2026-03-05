Agniveer Bharti: अग्निवीर वायु भर्ती में युवाओं के लिए आई बड़ी खुशखबरी, अब ये होगी आयु सीमा

Agniveer Air Force Recruitment: भारतीय वायुसेना की अग्निवीर वायु भर्ती में युवाओं के लिए बड़ी राहतभरी खबर सामने आई है। वायुसेना ने अभ्यर्थियों को मौका देते हुए अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की छूट देने का फैसला किया है। अब पहले जहां अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष तय थी वहीं अब 22 वर्ष तक के युवा भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस फैसले से उन युवाओं को बड़ा फायदा मिलेगा जो आयु सीमा के कारण पहले आवेदन नहीं कर पा रहे थे।