Good News: राजस्थान के हिल स्टेशन को NHA ने दिया बड़ा तोहफा, 27 करोड़ से बनेगा बॉक्स कलवर्ट ब्रिज

वर्ष 2009-10 में आबूरोड के पास फोरलेन सड़क का निर्माण हुआ था। तब से खड़ात, किवरली, ओर, मोरथला, देलदर, डेरना सहित आदिवासी बहुल भाखर क्षेत्र के गांवों के ग्रामीण और हनुमान मंदिर दर्शन को आने वाले राजस्थान व गुजरात के श्रद्धालु हाईवे पार कर आवागमन कर रहे हैं। गर्मी के दिनों में ग्राम पंचायत खड़ात के रेबारीवास में हैंडपंपों का जल स्तर काफी नीचे चला जाता है, जिससे लोगों को हाईवे के दूसरी ओर जोडियाफली क्षेत्र में पानी भरने जाना पड़ता है। इस दौरान हादसे का खतरा बना रहता है।