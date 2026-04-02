Ramjal Setu Project: राजस्थान में रामजल सेतु परियोजना ने पकड़ी रफ्तार, 2 बांधों से भी आई खुशखबरी, यहां जानें

बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि नवनेरा बैराज और ईसरदा बांध का कार्य पूरा कर लिया गया है। रामगढ़ बैराज एवं महलपुर बैराज के काफर डेम एवं ड्रेनेज फीडर का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। उन्होंने नवनेरा बैराज से मेज एनीकट के डूब क्षेत्र तक फीडर निर्माण एवं चम्बल एक्वाडक्ट के निर्माण कार्य, मेज एनीकट से गलवा बांध के डूब क्षेत्र तक फीडर ड्रेन, गलवा बांध से ईसरदा डूब क्षेत्र और बीसलपुर डूब क्षेत्र तक फीडर निर्माण की प्रगति से भी अवगत कराया।