4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

Isarda Dam : ईसरदा बांध परियोजना को आई यह खबर, 35 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा लाभ

दौसा और सवाईमाधोपुर जिले के लोगों के लिए जीवनदायिनी ईसरदा बांध परियोजना का कार्य मार्च 2027 तक पूरा होगा। ऐसे में क्षेत्रवासियों को अभी करीब एक साल और इंतजार करना पड़ेगा।

2 min read
Google source verification

दौसा

image

kamlesh sharma

Feb 04, 2026

Isarda-Dam

बनास में निर्माणधीन ईसरदा बांध। फाइल फोटो: पत्रिका

दौसा। दौसा और सवाईमाधोपुर जिले के लोगों के लिए जीवनदायिनी ईसरदा बांध परियोजना का कार्य मार्च 2027 तक पूरा होगा। ऐसे में क्षेत्रवासियों को अभी करीब एक साल और इंतजार करना पड़ेगा। परियोजना का अब तक 75 फीसदी से अधिक कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ तकनीकी अड़चनों के चलते काम निर्धारित समय पर पूरा होता नजर नहीं आ रहा है।

35 लाख से अधिक लोगों को पेयजल सुविधा

ईसरदा परियोजना छह पैकेज में संचालित है। अधिकांश पैकेजों में 70 से 85 फीसदी तक कार्य प्रगति पर है। योजना पूरी होने पर दौसा जिले के 1079 गांव और 5 कस्बों तथा सवाईमाधोपुर जिले के 177 गांव और एक कस्बे सहित कुल 1256 गांव व 6 कस्बों के 35.13 लाख लोगों को पेयजल सुविधा मिलेगी। इसके लिए 3 लाख 6 हजार 198 नल कनेक्शन प्रस्तावित हैं।

अभी एक साल का इंतजार

परियोजना के तहत 4058.12 करोड़ रुपए की प्रारंभिक स्वीकृति जारी हुई थी, जिसे संशोधन के बाद 30 मई 2023 को 3588.76 करोड़ रुपए कर दिया गया। सरकार विभिन्न पैकेजों के माध्यम से कार्य को तेज गति से पूरा कराने का प्रयास कर रही है, ताकि अगले साल गर्मियों में पानी उपलब्ध कराया जा सके।

ट्रांसमिशन पाइप लाइन परियोजना का सबसे अहम और चुनौतीपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। कुछ स्थानों पर फिजिकल गैप और तकनीकी समस्याओं के कारण काम अटका हुआ है। वहीं दौसा विधायक के सोशल मीडिया पर दिए गए बयान के बाद इस गर्मी से पहले पानी पहुंचाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।

जिला कलक्टर देवेन्द्र कुमार ने बताया कि ट्रांसमिशन पाइप लाइन का अधिकांश काम पूरा हो चुका है। लालसोट क्षेत्र में रेलवे लाइन के ऊपर से पाइप लाइन ले जानी है, जिस पर कार्य जारी है। महुवा तक इस वर्ष पानी पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

फैक्ट फाइल

परियोजना का नाम: ईसरदा बांध परियोजना

कुल लागत: 3588.76 करोड़ रुपए

कुल लाभार्थी: 35.13 लाख लोग

कुल गांव: 1256

कुल कस्बे: 6

नल कनेक्शन: 3,06,198

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Feb 2026 03:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / Isarda Dam : ईसरदा बांध परियोजना को आई यह खबर, 35 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा लाभ

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Cumin Price Hike: महंगा हुआ जीरा, बुआई में देरी और बारिश के चलते इतने रुपए किलो पहुंचे दाम, जानें लेटेस्ट भाव

cumin
दौसा

‘एमएलए साहब! फालतू बात नहीं, गलत बात हो जाएगी, सरकारी जमीन है, आप शांति रखो’ दौसा विधायक व तहसीदार में नोकझोंक

दौसा

143 साल पुराने ब्रिटिशकालीन चर्च की निखरेगी आभा, संरक्षित स्मारकों की लिस्ट में शामिल करने की तैयारी

church in Bandikui
दौसा

दौसा विधायक का सवाल, क्या मीना हाईकोर्ट के नाम से कोई स्थान है?

प्यारीवास
दौसा

दौसा में श्वानों ने कैसे भगा दिया लेपर्ड को, यहां देखें वीडियो 

dausa news
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.