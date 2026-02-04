Isarda Dam : ईसरदा बांध परियोजना को आई यह खबर, 35 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा लाभ

ईसरदा परियोजना छह पैकेज में संचालित है। अधिकांश पैकेजों में 70 से 85 फीसदी तक कार्य प्रगति पर है। योजना पूरी होने पर दौसा जिले के 1079 गांव और 5 कस्बों तथा सवाईमाधोपुर जिले के 177 गांव और एक कस्बे सहित कुल 1256 गांव व 6 कस्बों के 35.13 लाख लोगों को पेयजल सुविधा मिलेगी। इसके लिए 3 लाख 6 हजार 198 नल कनेक्शन प्रस्तावित हैं।