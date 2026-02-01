दौसा विधायक का सवाल, क्या मीना हाईकोर्ट के नाम से कोई स्थान है?

दौसा: कांग्रेस विधायक दीनदयाल बैरवा ने 16 वीं विधानसभा के पांचवें सत्र में तारांकित सवाल किया है। इसमें उन्होंने तीन सवालों के लिखित में जवाब मांगे हैं। इसके बाद राजस्व विभाग के सहायक शासन सचिव के आदेश पर जिला कलक्टर कार्यालय ने नांगल राजावतान एसडीएम व तहसीलदार से लिखित में जवाब मांगा है।