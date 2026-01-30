राजस्थान के इस शहर में खुले में नहाते दिखे तो लगेगा जुर्माना, एक फरवरी से सख्ती से लागू होंगे ये नियम

दौसा। राजस्थान के दौसा शहर को साफ सुथरा रखने के लिए अब फरवरी माह से नियमों की पालना सख्ती से की जाएगी। इसमें अगर कोई व्यक्ति खुले में नहाता मिल गया तो उस पर एक सौ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा गोबर डालने पर 2500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। किसी दुकानदार ने सड़क पर कचरा फैलाया तो हर दिन पांच सौ रुपए देने होंगे।