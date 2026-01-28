Dausa Accident: 12 KM तक ट्रक में फंसी रही कार, जीजा सहित 4 की गई जान; जिंदा बचे युवक ने बताई खौफनाक आपबीती

घायल बृजमोहन ने बताया कि हम उज्जैन में महाकाल के दर्शन के बाद कार से वापस नोएडा लौट रहे थे। तभी 27 जनवरी को सुबह करीब 5:30 बजे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा हो गया। हादसे के बाद मेरी आंख खुली और देखा तो ट्रक में हमारी कार फंसी हुई थी। कार में जीजा राहुल गुप्ता, प्रिंस, पारस और ड्राइवर विक्रम था, जिनकी मौत हो चुकी है। यह देखकर मेरे रौंगटे खड़े हो गए। मैं मदद के लिए पुकारता रहा। कार से ही 112 नंबर पर मदद के लिए कई बार कॉल किया। लेकिन, कोई मदद नहीं मिली। इसके बाद एक्सप्रेस वे पर कोई अवरोध आया और कार ट्रक से अलग होकर रुक गई।