दौसा

Dausa Accident: 12 KM तक ट्रक में फंसी रही कार, जीजा सहित 4 की गई जान; जिंदा बचे युवक ने बताई खौफनाक आपबीती

Dausa Road Accident: कार में जिंदा बचे बृजमोहन ने बताया कि मैं कार में पीछे की सीट पर लेटा हुआ था, हादसे के बाद मेरी आंख खुली और देखा तो कार ट्रक में फंसी हुई थी।

दौसा

image

Anil Prajapat

Jan 28, 2026

Dausa Accident

दौसा में सड़क हादसा। फोटो: पत्रिका

दौसा। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर आलूदा के पास मंगलवार सुबह तेज रफ्तार कार एक ट्रक में घुस गई। हादसे में उत्तरप्रदेश के चार श्रद्धालुओं की मौत हो गई व एक घायल हो गया। हादसे के बाद कार ट्रक में फंस गई और करीब 12 किलोमीटर तक घिसटती गई। एक्सप्रेस वे के पिलर संख्या 193 के पास कार चालक को आगे चल रहे ट्रक का सही अंदाजा न लग पाने से कार पीछे से उसमें जा घुसी।

कार में जिंदा बचे बृजमोहन ने बताया कि मैं कार में पीछे की सीट पर लेटा हुआ था, हादसे के बाद मेरी आंख खुली और देखा तो कार ट्रक में फंसी हुई थी। ट्रक के साथ करीब दस-बारह किलोमीटर घिसटती कार से ही 112 नंबर पर मदद के लिए कॉल करता रहा। लेकिन, कोई मदद नहीं मिली। पुलिस के अनुसार श्रद्धालु उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर से दर्शन कर लौट रहे, तभी रौंगटे खड़े कर देने वाला हादसा हो गया।

महाकाल के दर्शन से लौटते वक्त हुआ हादसा

घायल बृजमोहन ने बताया कि हम उज्जैन में महाकाल के दर्शन के बाद कार से वापस नोएडा लौट रहे थे। तभी 27 जनवरी को सुबह करीब 5:30 बजे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसा हो गया। हादसे के बाद मेरी आंख खुली और देखा तो ट्रक में हमारी कार फंसी हुई थी। कार में जीजा राहुल गुप्ता, प्रिंस, पारस और ड्राइवर विक्रम था, जिनकी मौत हो चुकी है। यह देखकर मेरे रौंगटे खड़े हो गए। मैं मदद के लिए पुकारता रहा। कार से ही 112 नंबर पर मदद के लिए कई बार कॉल किया। लेकिन, कोई मदद नहीं मिली। इसके बाद एक्सप्रेस वे पर कोई अवरोध आया और कार ट्रक से अलग होकर रुक गई।

इनकी गई जान

बता दें कि हादसे में राहुल गुप्ता (35), पारस अग्रवाल (35), प्रिंस गुप्ता (35) और विक्रम सिंह (30) की मौके पर ही मौत हो गई। कार की पिछली सीट पर बैठे बृजमोहन गुप्ता को मामूली चोटें आईं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल युवक ने बताया कि प्रभु कृपा से उसकी जान बच गई।

आठ किलोमीटर लंबा जाम

हादसे के बाद आठ किमी लंबा जाम लग गया। सूचना पर पापड़दा थाना प्रभारी रजत खींची पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने करीब आठ किलोमीटर लंबे जाम को खुलवाया।

