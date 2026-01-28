Bikaner Accident: बीकानेर में सवारियों से भरी स्लीपर बस में लगी भीषण आग, मच गई अफरा-तफरी; 2 घंटे तक हाईवे रहा बंद

बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर जिले में बुधवार तड़के सवारियों से भरी स्लीपर बस में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। हादसा सुबह करीब 5:15 बजे श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र में हुआ। जयपुर से बीकानेर जा रही स्लीपर बस सड़क पर खड़े ट्रेलर से टकरा गई, जिसके बाद बस में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से बस और यात्रियों का सारा सामान जलकर राख हो गया।