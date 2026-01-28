Bikaner Accident: बीकानेर में सवारियों से भरी स्लीपर बस में लगी भीषण आग, मच गई अफरा-तफरी; 2 घंटे तक हाईवे रहा बंद

बस में लगी आग। फोटो: पत्रिका
बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर जिले में बुधवार तड़के सवारियों से भरी स्लीपर बस में भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। हादसा सुबह करीब 5:15 बजे श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र में हुआ। जयपुर से बीकानेर जा रही स्लीपर बस सड़क पर खड़े ट्रेलर से टकरा गई, जिसके बाद बस में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से बस और यात्रियों का सारा सामान जलकर राख हो गया।
हालांकि, गनीमत रही कि समय रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम और दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में बस चालक को चोटें आई हैं। उसे प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर किया गया है।
जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे पर आगे चल रहा एक ट्रक अचानक ट्रेलर से टकरा गया था, जिससे चारे से भरा ट्रेलर सड़क पर रुक गया। तभी पीछे से आ रही स्लीपर बस खड़े ट्रेलर में जा घुसी। टक्कर इतनी तेज थी कि बस के अगले हिस्से में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई।
आग लगते ही बस का ऑटो लॉक सिस्टम सक्रिय हो गया, जिससे बस के मुख्य दरवाजे नहीं खुल सके और यात्री अंदर फंस गए। ऐसे में मौके पर मौजूद लोगों बस के पीछे बने इमरजेंसी गेट को खोला और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। लोगों ने बताया कि बस में इमरजेंसी गेट नहीं होता तो बड़ा हादसा हो सकता था।
हादसे के बाद नेशनल हाईवे पर यातायात करीब दो घंटे तक पूरी तरह बंद रहा। सूचना पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग में स्लीपर बस, यात्रियों का सारा सामान और चारे से भरा ट्रेलर पूरी तरह जलकर खाक हो गया।
बड़ी खबरेंView All
बीकानेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग