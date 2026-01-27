Rajasthan Transfer Ban: राजस्थान में तबादलों पर रोक की अवधि बढ़ी, भजनलाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला

जयपुर। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर रोक की अवधि बढ़ा दी गई है। भजनलाल सरकार ने 14 फरवरी तक तबादलों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। बता दें कि इसी महीने में ये दूसरी बार है जब भजनलाल सरकार ने तबादलों पर रोक को लेकर आदेश जारी किया है।