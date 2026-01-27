27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Transfer Ban: राजस्थान में तबादलों पर रोक की अवधि बढ़ी, भजनलाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला

Rajasthan Govt Order: राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर रोक की अवधि बढ़ा दी गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Jan 27, 2026

Rajasthan Transfer Ban

सीएम भजनलाल शर्मा। फोटो: पत्रिका

जयपुर। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर रोक की अवधि बढ़ा दी गई है। भजनलाल सरकार ने 14 फरवरी तक तबादलों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। बता दें कि इसी महीने में ये दूसरी बार है जब भजनलाल सरकार ने तबादलों पर रोक को लेकर आदेश जारी किया है।

प्रशासनिक सुधार विभाग ने 26 जनवरी को आदेश जारी किया। जिसमें कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से राजस्थान में एसआईआर के तहत 14 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट का प्र​काशन होगा। ऐसे में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर 14 फरवरी तक रोक रहेगी।

इनके तबादलों पर लगी रोक

आदेश के अनुसार मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े कलक्टर, बीएलओ लगे हुए शिक्षक, एसडीएम, पटवारी, तहसीलदार और ग्राम सचिव के तबादलों पर प्रतिबंध रहेगा।

विशेष परिस्थिति में तबादले के लिए चुनाव आयोग से लेनी होगी परमिशन

इस आदेश के दायरे में जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में सभी कलक्टर, अतिरिक्त जिला कलक्टर, उपखंड अधिकारी, सहायक कलक्टर आदि के ट्रांसफर पर रोक रहेगी। हालांकि, किसी विशेष परिस्थिति में तबादले करने हो तो चुनाव आयोग से परमिशन लेनी होगी।

पहले 7 फरवरी तक लगाई थी रोक

इससे पहले विभाग की ओर से एक जनवरी को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर 7 फरवरी को रोक लगाई गई थी।

प्रशासनिक सुधार विभाग ने जारी किया ये आदेश

ये भी पढ़ें

Rajasthan Infra News: खत्म होने वाला है इंतजार… कोटा-दिल्ली का सफर होगा नॉन स्टॉप, 9 घंटे की यात्रा 5 घंटे में होगी पूरी
कोटा
Delhi Mumbai Expressway

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भजन लाल शर्मा

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Jan 2026 03:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Transfer Ban: राजस्थान में तबादलों पर रोक की अवधि बढ़ी, भजनलाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Weather : जयपुर सहित 15 जिलों में मावठ, ओलावृष्टि और शीतलहर का अलर्ट, बिजली गिरने से 2 मौत

Rajasthan Weather Mausam Vibhag Alert Today Jaipur including 15 districts rain hailstorms and cold wave two deaths reported due to lightning strikes
जयपुर

किड्स कॉर्नर: चित्र देखो कहानी लिखो 63 …. बच्चों की लिखी रोचक कहानियां परिवार परिशिष्ट (21 जनवरी 2026) के पेज 4 पर किड्स कॉर्नर में चित्र देखो कहानी लिखो 63 में भेजी गई कहानियों में ये कहानियां सराहनीय रही हैं।

समाचार

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम ने ली करवट, इन 8 जिलों में तेज बारिश के साथ गिरे ओले; जानें आगे कैसा रहेगा मौसम

Rajasthan Weather Update
जयपुर

UGC New Guidelines : यूजीसी के नए नियम पर मचा बवाल, करणी सेना ने चेताया, राजस्थान में एस-4 का हुआ गठन, जानिए क्यों?

UGC New Guidelines sparked controversy Karni Sena issued warning know why formed S-4 in Rajasthan
जयपुर

जयपुर में विधानसभा के सामने थार का तांडव: बगल में महिला और हाथ में मोबाइल पर बात करते मचाया कोहराम, 4 गाड़ियों को रौंदा

Jaipur Thar Car Accident
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.