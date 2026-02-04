Muhana Mandi : थोक सब्जी मंडी में गाजर-मटर हो रहे सस्ते, ​भिंडी- बारीक मिर्च और ग्वार महंगे

जयपुर। राजधानी जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना सब्जी मंडी में आज गाजर-हरी मटर के दाम नीचे देखने को मिले। इनके अलावा टमाटर के दाम भी नीचे चल रहे हैं। मंडी में इन दिनों बारीक हरी मिर्च, ​भिंडी और ग्वार फली ही महंगी बिकी रही है। इनके अलावा अन्य स​ब्जियों के भाव सामान्य बने हुए हैं। दूसरी ओर मुहाना मंडी स्थित आलू प्याज मंडी में आज भी आलू-प्याज के दाम नीचे रहे। आज थोक मंडी में नया-पुराना आलू 3 से 8 रुपए के बीच रहा तो प्याज के दाम भी आज 8 से 16 रुपए के बीच रहे। मुहाना थोक मंडी में आज स​ब्जियों के भाव इस प्रकार रहे।