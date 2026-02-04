पत्रिका में प्रकाशित लेख – आईना: शर्म की सरकारी फाइल

बात 25 जुलाई, 2025 की है। झालावाड़ जिले के एक सरकारी स्कूल की छत गिरी, बच्चे उसके नीचे दब गए, सात मासूम जानें चली गईं। वह एक हादसा था, लेकिन उसके बाद शुरू हुआ सरकार, शिक्षा विभाग और पूरी व्यवस्था का इम्तिहान जिसमें सिस्टम बुरी तरह फेल हो गया। छह महीने गुजर गए। हाईकोर्ट ने बार बार निर्देश दिए, सख्त टिप्पणियां कीं, चेताया भी, मगर जमीन पर हालात जस के तस रहे। अगर व्यवस्था सचमुच जागी होती, तो 12 जनवरी को बूंदी जिले के एक स्कूल का बरामदा नहीं गिरता। गनीमत रही कि इस बार मौत नहीं हुई, लेकिन यह चेतावनी है… अगली बार किस्मत शायद इतनी मेहरबान न हो।