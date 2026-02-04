संपादकीय: व्यवस्था और अभिभावकों की साझी जिम्मेदारी



आधुनिकता और दिखावे की होड़ में अभिभावक यह भूल जाते हैं कि सड़क कोई खेल का मैदान नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और अनुशासन भरी राह है। वाहन चलाना केवल संतुलन और रफ्तार का सवाल नहीं, बल्कि निर्णय क्षमता, कानून की समझ और मानवीय संवेदनशीलता की मांग करता है। ये सब नाबालिग उम्र में स्वाभाविक रूप से विकसित नहीं होती। इसीलिए कानूनी प्रावधान भी इसी हिसाब से किए गए हैं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि हादसे के बाद नाबालिग के नाम पर सहानुभूति बटोरना या परिवार की सामाजिक हैसियत का हवाला देना सजा से बचने का रास्ता कतई नहीं हो सकता। कानून की नजर में जिम्मेदार वही होगा, जिसने नियम तोडऩे की छूट दी- चाहे वह माता-पिता हों, वाहन मालिक हों या लाइसेंसिंग और पुलिस व्यवस्था की ढिलाई। यह तथ्य भी उतना ही चिंताजनक है कि कई मामलों में हादसे के बाद सबूत मिटाने, ड्राइवर बदलने या रसूख के दम पर मामले को हल्का करने की कोशिशें होती हैं।अभिभावकों को समझना होगा कि बच्चों को अनुशासन सिखाना, 'ना' कहना और नियमों की सीमा तय करना भी उतना ही जरूरी है जितना उन्हें सुविधाएं देना। सरकार और प्रशासन को लाइसेंस प्रणाली, वाहन पंजीयन और यातायात निगरानी को और सख्त बनाना होगा। अब भी अनसुनी की गई, तो हर अगला हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि सामूहिक लापरवाही का प्रमाण होगा।