IIT बॉम्बे में राजस्थान के छात्र की खुदकुशी, हॉस्टल की छत से कूदकर दी जान

मुंबई/पिलानी: इंजीनियरिंग की दुनिया में देश का सिरमौर कहे जाने वाले आईआईटी बॉम्बे (IIT Bombay) के पवई कैंपस से बुधवार तड़के एक विचलित करने वाली खबर आई। राजस्थान के पिलानी निवासी 21 वर्षीय छात्र नमन अग्रवाल ने हॉस्टल की नौवीं मंजिल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली।



नमन बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के दूसरे वर्ष का छात्र था। इस घटना ने एक बार फिर उन कड़वे सवालों को जिंदा कर दिया है कि आखिर क्यों हमारे होनहार छात्र मौत का रास्ता चुन रहे हैं?