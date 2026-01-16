संवाद की संगमधारा: हर सत्र में नई दृष्टि और नई रोशनी

उन्होंने कहा कि 'प्लीज', 'थैंक यू' और 'सॉरी' जैसे सरल शब्द सबसे कठिन होते है, लेकिन यही शब्द व्यक्ति को भीतर से ठीक करते हैं। वर्तमान हालात पर उन्होंने चिंता जताई कि नफरत और बदले की भावना समाज को भीतर से खोखला कर रही है। दरबार हॉल में 'द जियोग्राफी ऑफ बिलॉगिंग' सत्र ने स्मृति, प्रवासन और रचनात्मकता के रिश्ते को उजागर किया। आंद्रेयास उंटरवेगर और सरनाथ बनर्जी ने बताया कि साहित्य केवल सूचना नहीं, बल्कि भावनाओं और अनुभवों का दस्तावेज है। वहीं, 'कलर्स ऑफ द डेजर्टी सत्र में तृप्ति पांडे ने राजस्थान की संस्कृति में रंगों के महत्व को सहज और प्रभावी ढंग से सामने रखा।