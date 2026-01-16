16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

जयपुर

JLF 2026 : गुलाबी नगर के गुलाबी मौसम में आज भी मचेगा धमाल, जानें JLF के दूसरे दिन के सेशन

Jaipur Literature Festival Update : जयपुर लिटरचेर फेस्टिवल के 19वें संस्करण का आज 16 मार्च को दूसरा दिन है। पांच दिवसीय साहित्य के इस महाकुंभ के दूसरे दिन यानि आज के सेशन क्या हैं, जानिए।

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 16, 2026

Jaipur Literature Festival 2026 Update second day session know

जयपुर लिटरचेर फेस्टिवल में धमाल मचाते युवा। फोटो पत्रिका

Jaipur Literature Festival Update : गुलाबी नगरी जयपुर में गुलाबी मौसम के बीच जयपुर लिटरचेर फेस्टिवल के दूसरे दिन भी शब्दों, विचारों, किताबों और रचनात्मक संवाद होंगे। जिसमें देश और दुनिया के लेखक, विचारक, कलाकार और पाठक एक साझा मंच पर संवाद करते नजर आएंगे। इस मंच की 4 नोबेल पुरस्कार विजेता, पुलित्जर पुरस्कार विजेता और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित लेखक शोभा बढ़ाएंगे। जयपुर लिटरचेर फेस्टिवल के 19वें संस्करण का आज 16 मार्च को दूसरा दिन है। पांच दिवसीय साहित्य के इस महाकुंभ के दूसरे दिन यानि आज के सेशन क्या हैं, जानिए।

गुलाबी नगर जयपुर के गुलाबी मौसम में आज भी धमाल मचेगा। 'जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल' का 19वां संस्करण 15 से 19 जनवरी 2026 तक चलेगा।

जयपुर लिटरचेर फेस्टिवल : आज के सेशन
सेशन: लाइटिंग किड
वेन्यू: चारबाग
स्पीकर: विश्वनाथन आनंद और राहुल भट्टाचार्य।
समय: सुबह 10 से 10.50 तक।

सेशन: टू चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी? वेन्यू: फ्रंट लॉन
स्पीकर: मनु जोसेफ, अश्विनी कुमार, बद्री नारायण, रूही और जॉर्जिना गॉडविन।
समय: सुबह 11 से 11.50 तक।

सेशन: फर्स्ट एडिशन: बापजी, महाराजा ऑफ मारवाड़-जोधपुर: द किंग हू वुड बी मैन?
वेन्यू: फ्रंट लॉन
स्पीकर: गज ङ्क्षसह, अमन नाथ, योगी वैद और रीमा हूजा
समय: दोपहर 1 से 1.50 तक।

सेशन: ब्लड एंड सैंड: सुएज 1956
वेन्यू: चारबाग
स्पीकर: एलेक्स वॉन टुंजेलमैन और अमन शर्मा
समय: दोपहर 1 से 1.50 तक।

सेशन: पुअर इकॉनॉमिक्स
वेन्यू: फ्रंट लॉन
स्पीकर: एस्थर डुफ्लो और मेरू गोखले
समय: दोपहर 2 से 2.50 तक।

सेशन: मेरा बचपन
वेन्यू: बागान
स्पीकर: पुष्पेश पंत और प्रभात रंजन
समय: 2 से 2.50 तक।

सेशन: फॉर एंड अगेंस्ट: ए यूनाइटेड आयरलैंड
वेन्यू: फ्रंट लॉन
स्पीकर: फिन्टन ओ’टूले, सैम मैकब्राइड
समय: दोपहर 3 से 3.50 तक।

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज, जावेद अख्तर का सेशन सुनने को उमड़े साहित्यप्रेमी
जयपुर
jlf 2026

संबंधित विषय:

Jaipur Literature Festival

Updated on:

16 Jan 2026 10:37 am

Published on:

16 Jan 2026 09:16 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / JLF 2026 : गुलाबी नगर के गुलाबी मौसम में आज भी मचेगा धमाल, जानें JLF के दूसरे दिन के सेशन

