JLF 2026 : गुलाबी नगर के गुलाबी मौसम में आज भी मचेगा धमाल, जानें JLF के दूसरे दिन के सेशन

Jaipur Literature Festival Update : गुलाबी नगरी जयपुर में गुलाबी मौसम के बीच जयपुर लिटरचेर फेस्टिवल के दूसरे दिन भी शब्दों, विचारों, किताबों और रचनात्मक संवाद होंगे। जिसमें देश और दुनिया के लेखक, विचारक, कलाकार और पाठक एक साझा मंच पर संवाद करते नजर आएंगे। इस मंच की 4 नोबेल पुरस्कार विजेता, पुलित्जर पुरस्कार विजेता और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित लेखक शोभा बढ़ाएंगे। जयपुर लिटरचेर फेस्टिवल के 19वें संस्करण का आज 16 मार्च को दूसरा दिन है। पांच दिवसीय साहित्य के इस महाकुंभ के दूसरे दिन यानि आज के सेशन क्या हैं, जानिए।