जेएलएफ की खास बात यह भी है कि इसके दर्शकों में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की होती है, जो हर साल दोबारा जयपुर आते हैं। लगभग 30 प्रतिशत दर्शक नियमित रूप से फेस्टिवल में शामिल होते हैं, जिससे राजस्थान के पर्यटन को स्थायी लाभ मिलता है। देश-विदेश से आने वाले मेहमान जयपुर की विरासत, खानपान और बाजारों से भी जुड़ते हैं, जिससे स्थानीय व्यापार को सीधा फायदा होता है।