15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर साहित्य महोत्सव: लेखिका किरण देसाई बोलीं- लेखन के लिए छोटे-छोटे अनुभव अहम, चीजों को बहुत बारीकी से देखना-समझना पड़ता है

Jaipur Literature Festival: लेखिका किरण देसाई ने ‘लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी’ के लेखन सफर साझा किए। उन्होंने कहा कि किताब रोज की मेहनत, छोटे अनुभवों और धैर्य से लिखी गई है। इलाहाबाद से जुड़ी यादों, रिश्तों और अकेलेपन की परतें इस किताब में झलकती हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Jan 15, 2026

Jaipur Literature Festival

स्पीकर किरण देसाई और नंदिनी नायर (फोटो- पत्रिका)

Jaipur Literature Festival 2026: जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में प्रेजेंटेड बाय राजस्थान पत्रिका सेशन में प्रसिद्ध लेखिका किरण देसाई ने अपनी किताब 'लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी' के लेखन सफर को बेहद आत्मीय अंदाज में साझा किया। मॉडरेटर नंदिनी नायर ने उनसे किताब पर चर्चा की। किरण देसाई ने कहा कि यह किताब किसी एक दिन या एक झटके में नहीं लिखी गई, बल्कि इसे रोज-रोज की मेहनत से तैयार किया गया है।

उन्होंने कहा कि मैंने रोज किसी चिड़िया, मधुमक्खी या फिर किसी कछुए की माफिक थोड़ा-थोड़ा काम किया। यह किताब मेरे रोज के अनगिनत घंटों की मेहनत की कहानी है। एक सवाल के जवाब में किरण ने कहा कि किताब लिखने के लिए छोटे अनुभव बहुत जरूरी होते हैं। लेखक को बहुत बारीकी से चीजों को देखना और समझना पड़ता है।

किताब लिखते समय दो लोगों की बातचीत और उनके अनुभवों को पाठकों के लिए खोल देना अपने आप में एक बड़ी और जिम्मेदारी होती है। इसलिए छोटी-छोटी जानकारी पर ध्यान रखना पड़ता है।

देसाई ने आगे बताया कि इलाहाबाद से उनका निजी रिश्ता रहा है। उनके दादा-दादी इलाहाबाद में रहते थे। इसलिए उस शहर की यादें उनके दिल में रची-बसी हैं। वही यादें आज शब्दों में उतर आईं हैं।

लेखिका किरण देसाई ने संकेत दिया कि यह किताब सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि समय, धैर्य और निरंतरता से बने साहित्य का उदाहरण है। संवाद के बीच यह साफ झलका की किताब अकेलेपन, रिश्तों और यादों की परतों को छूती है।

जेएलएफ का यह सत्र श्रोताओं के लिए न केवल एक किताब की यात्रा था, बल्कि लेखन के पीछे छिपी तपस्या और निजी अनुभवों को समझने का अवसर भी बना। फ्रंट लॉन में सेशन के दौरान साहित्य प्रेमियों की भारी भीड़ रही।

ये भी पढ़ें

JLF 2026: ‘ड्राइवर के कहने पर रोजाबल गया, दो वर्ष तक रिसर्च कर लिखी बुक’
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Jaipur Literature Festival

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

15 Jan 2026 11:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर साहित्य महोत्सव: लेखिका किरण देसाई बोलीं- लेखन के लिए छोटे-छोटे अनुभव अहम, चीजों को बहुत बारीकी से देखना-समझना पड़ता है

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur Literature Festival

RSSB Grade 4 Result 2025: 16 जनवरी को जारी होगा रिजल्ट, चेयरमैन आलोक राज ने की आधिकारिक पुष्टि

RSSB Grade 4 Result 2025
शिक्षा

JLF 2026: विकिपीडिया सह-संस्थापक जिमी वेल्स बोले- भरोसा मांगा नहीं, बनाया जाता है, दुनिया कभी पूरी तरह आदर्श नहीं होगी

Jaipur Literature Festival 2026
जयपुर

Jaipur Literature Festival: हेट स्पीच असल में भाषा के मूल उद्देश्य को बिगाड़ती है, भाषा का काम जोड़ना है, तोड़ना नहीं : आलोक वैद

Jaipur Literature Festival
जयपुर

जेल में दंडित व विचाराधीन बंदी आपस में भिड़े, दोनों तरफ से चार-चार बंदी नामजद

Jaipur Central Jail, clash in Jaipur Central Jail, fight in Jaipur Central Jail, Jaipur News, Rajasthan News, जयपुर सेंट्रल जेल, जयपुर सेंट्रल जेल में झड़प, जयपुर सेंट्रल जेल में मारपीट, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जयपुर

JLF 2026: ‘ड्राइवर के कहने पर रोजाबल गया, दो वर्ष तक रिसर्च कर लिखी बुक’

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.