जयपुर साहित्य महोत्सव: लेखिका किरण देसाई बोलीं- लेखन के लिए छोटे-छोटे अनुभव अहम, चीजों को बहुत बारीकी से देखना-समझना पड़ता है

Jaipur Literature Festival 2026: जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में प्रेजेंटेड बाय राजस्थान पत्रिका सेशन में प्रसिद्ध लेखिका किरण देसाई ने अपनी किताब 'लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी' के लेखन सफर को बेहद आत्मीय अंदाज में साझा किया। मॉडरेटर नंदिनी नायर ने उनसे किताब पर चर्चा की। किरण देसाई ने कहा कि यह किताब किसी एक दिन या एक झटके में नहीं लिखी गई, बल्कि इसे रोज-रोज की मेहनत से तैयार किया गया है।