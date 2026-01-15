JLF 2026: विकिपीडिया सह-संस्थापक जिमी वेल्स बोले- भरोसा मांगा नहीं, बनाया जाता है, दुनिया कभी पूरी तरह आदर्श नहीं होगी

राजनीतिक ध्रुवीकरण पर बोलते हुए वेल्स ने कहा कि समाज में मतभेद हमेशा रहे हैं, लेकिन समस्या तब होती है जब लोगों को लगता है कि सिस्टम उनके खिलाफ या रिग्ड है। जब लोगों को लगता है कि व्यवस्था निष्पक्ष नहीं है, तब हर असहमति अस्तित्व का सवाल बन जाती है। उन्होंने ब्रिटेन के चुनावी सिस्टम और ब्रेक्जिट का उदाहरण देते हुए कहा कि कई बार गुस्सा नीतियों से ज्यादा सिस्टम के डिजाइन को लेकर होता है।