JLF 2026: जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में इतिहास, स्थापत्य और सत्ता के सांस्कृतिक आयामों पर चर्चा

उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि घूरी शासकों ने सत्ता स्थापित करने के लिए केवल सैन्य बल पर निर्भर नहीं किया, बल्कि इस्लामी पहचान, सांस्कृतिक संरक्षण और स्थापत्य निर्माण को सत्ता के औजार के रूप में इस्तेमाल किया सैम डेलरिम्पल ने चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि भारतीय इतिहास में मुगलों को अक्सर एक अचानक उभरी शक्ति के रूप में देखा जाता है, जबकि वास्तव में उनके पहले की सदियों में घूरी और अन्य शासकों की तैयार की गई राजनीतिक और सांस्कृतिक जमीन ने ही मुगल साम्राज्य का मार्ग प्रशस्त किया।