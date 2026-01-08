ग्रामीण बोले- खनन परियोजना से सामाजिक-सांस्कृतिक ढांचा होगा ध्वस्त

ग्रामवासियों का कहना है कि प्रस्तावित भूमि ग्राम रामगढ़ की आबादी विस्तार क्षेत्र, खातेदारी भूमि, गोचर भूमि, सपोल कमियों की ढाणी, विभिन्न ढाणियां, रहवासी घर, धार्मिक स्थल, देवस्थान, समाधियां तथा वर्षों पुराने जल स्रोतों — नदियां, तालाब और प्राचीन जलधाराओं के बीच स्थित है। ऐसी स्थिति में खनन परियोजना से ग्राम रामगढ़ की सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक पहचान और पर्यावरणीय संतुलन पर गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका है।