राजस्थान की खड़ीन-बेरियों में छिपा है जल संकट का असली समाधान, पालीवाल ब्राह्मणों की तकनीक से लहलहाती हैं फसलें और बुझती है प्यास

काठोड़ी के पूर्व स्थित उपरला ठाड़, सरी, खींया, मूंगल, पदरिया, लाणेला और खाभा क्षेत्र की खड़ीनें भी बरसाती जल संग्रह का बड़ा आधार रही हैं। दामोदर क्षेत्र के पास फैली बुझ झील के आसपास विकसित खड़ीनों ने वर्षों तक आसपास के गांवों की कृषि और पेयजल जरूरतों को सहारा दिया। कोटड़ी, सोडा और सता गांवों की दिशा से बहकर आने वाला जल इन खड़ीनों में समाहित होता रहा है।