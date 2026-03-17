Farmers Income: राजस्थान में 2 करोड़ 32 लाख गौ और भैंस का होगा टीकाकरण, पशुपालकों की आय बढ़ेगी

मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में गायों और गौशालाओं की बेहतरी के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। पिछले दो वर्षों में पात्र गौशालाओं को मिलने वाली अनुदान राशि में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसके अलावा किसानों और पशुपालकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।