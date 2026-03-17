17 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Farmers Income: राजस्थान में 2 करोड़ 32 लाख गौ और भैंस का होगा टीकाकरण, पशुपालकों की आय बढ़ेगी

FMD vaccination: राज्य में एफएमडी रोग नियंत्रण टीकाकरण अभियान का शुभारंभ। 2030 तक प्रदेश को खुरपका-मुंहपका रोग मुक्त बनाने का लक्ष्य। प्रदेश में एफएमडी रोग नियंत्रण टीकाकरण अभियान की शुरूआत।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Mar 17, 2026

Cattle Vaccination: जयपुर. राज्य में एफएमडी रोग नियंत्रण टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया है। 2 करोड़ 32 लाख गौ और भैंस का होगा टीकाकरण, पशुपालकों की आय बढ़ेगी। 2030 तक प्रदेश को खुरपका-मुंहपका रोग मुक्त बनाने का लक्ष्य।

पशुपालन, गोपालन और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने सोमवार को बगरू स्थित रामदेव गौशाला से खुरपका-मुंहपका (एफएमडी) रोग नियंत्रण के लिए राज्य स्तरीय टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश में 2 करोड़ 32 लाख गौ एवं भैंस वंशीय पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि पशुधन किसानों और पशुपालकों की आजीविका का महत्वपूर्ण आधार है। खुरपका-मुंहपका जैसी संक्रामक बीमारियों से पशुओं की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी पशुपालकों से अपील की कि अपने पशुओं का टीकाकरण अवश्य कराएं, जिससे पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर होगा और पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी।

सरकारी प्रयास और लक्ष्य

मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में गायों और गौशालाओं की बेहतरी के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। पिछले दो वर्षों में पात्र गौशालाओं को मिलने वाली अनुदान राशि में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसके अलावा किसानों और पशुपालकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

इस अभियान के तहत पशुपालन विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर पशुओं का टीकाकरण करेंगी। विशेष टीकाकरण शिविरों का आयोजन किया जाएगा और सतत निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। इसका उद्देश्य 2030 तक प्रदेश को खुरपका-मुंहपका रोग मुक्त बनाना है।

टीकाकरण की महत्ता और जागरूकता

पशुपालन निदेशक डॉ. सुरेश मीना ने बताया कि खुरपका-मुंहपका एक अत्यंत संक्रामक रोग है, जो पशुओं की उत्पादकता को प्रभावित करता है और पशुपालकों को आर्थिक नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि नियमित टीकाकरण ही इस रोग की रोकथाम का सबसे प्रभावी तरीका है।

मंत्री ने विभागीय अधिकारियों और पशु चिकित्सकों को निर्देश दिए कि अभियान समयबद्ध तरीके से संचालित किया जाए। इससे अधिक से अधिक पशुओं को कवर किया जा सकेगा और पशुपालकों का विश्वास बढ़ेगा।

टीकाकरण का लक्ष्य: प्रदेश में कुल 2 करोड़ 32 लाख गौ एवं भैंस वंशीय पशुओं का टीकाकरण।
उद्देश्य: खुरपका-मुंहपका रोग से पशुधन की सुरक्षा और उत्पादकता में वृद्धि।

विशेष कदम: गांव-गांव टीकाकरण टीम, विशेष शिविर और सतत निगरानी।
भविष्य की योजना: 2030 तक प्रदेश को खुरपका-मुंहपका रोग मुक्त बनाना।

ये भी पढ़ें

Dravyavati River: द्रव्यवती नदी में अशोधित सीवर रोकने का कार्य जून तक पूरा करने के निर्देश
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Mar 2026 04:39 pm

Published on:

17 Mar 2026 04:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Farmers Income: राजस्थान में 2 करोड़ 32 लाख गौ और भैंस का होगा टीकाकरण, पशुपालकों की आय बढ़ेगी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

नवाचार की गूंज से बदली तस्वीर, युवाओं ने लिखी टेक्नोलॉजी की नई इबारत

Jaipur
जयपुर

LPG Shortage in Rajasthan : कागज-पैन लेकर कॉल सेंटर पर बैठे 'सिलेंडर वाले' मंत्री, जानें फिर क्या हुआ?

जयपुर

Hailstorm Alert 20 March: राजस्थान में 20 मार्च को 20 जिलों में चलेगी तूफानी हवा, होगी ओलावृष्टि, ओरेंज अलर्ट जारी

IMD Rain Alert
जयपुर

Rajasthan Day: रंगारंग आयोजन की धूम, 17,18 व 19 मार्च को पर्यटन स्थलों पर दिखेगी लोक संस्कृति की झलक

जयपुर

20% कम सप्लाई से राजस्थान में बढ़ी वेटिंग, जानिए कब मिलेगी राहत

LPG Gas Cylinder
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.