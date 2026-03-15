Dravyavati River: द्रव्यवती नदी में अशोधित सीवर रोकने का कार्य जून तक पूरा करने के निर्देश

इस समस्या के समाधान के लिए जेडीए द्वारा नई सीवर पाइपलाइन डालने का कार्य शुरू किया गया है। इसके माध्यम से अतिरिक्त सीवर को पहले से स्थापित 100 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले शोधन संयंत्र से जोड़ा जा रहा है, ताकि सीवर का पूरा शोधन हो सके और नदी में गंदा पानी जाने से रोका जा सके।