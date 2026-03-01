Rajasthan: एलपीजी संकट के बीच राजस्थान में मिली अवैध गैस एजेंसी, सिलेंडर का जखीरा देख अधिकारियों के उड़े होश

कोटपूतली। अवैध गैस कारोबार के खिलाफ रसद विभाग ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए श्यामनगर स्थित झमिला वाली ढाणी में संचालित एक निजी गैस कंपनी की अवैध गैस एजेंसी से 201 कमर्शियल गैस सिलेंडर जब्त किए। यह कथित गैस एजेंसी घर से ही संचालित की जा रही थी और इसके पास विस्फोटक से जुड़ा आवश्यक लाइसेंस भी नहीं था। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में सिलेंडर खुले में रखे मिले, जो सुरक्षा मानकों का उल्लंघन था।