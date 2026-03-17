Rajasthan Day: रंगारंग आयोजन की धूम, 17,18 व 19 मार्च को पर्यटन स्थलों पर दिखेगी लोक संस्कृति की झलक

इन कार्यक्रमों के माध्यम से जयपुर शहर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिलेगा। स्थानीय नागरिकों के साथ-साथ देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को भी राजस्थान की समृद्ध परंपराओं और जीवंत संस्कृति को करीब से जानने का अवसर मिलेगा। पर्यटन विभाग का यह प्रयास न केवल सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देगा, बल्कि शहर के पर्यटन को भी नई पहचान देगा। खासतौर पर युवा वर्ग के लिए नेचर हाईक्स और हेरिटेज वॉक आकर्षण का केंद्र रहेंगे, वहीं सांस्कृतिक संध्या में लोक संगीत और नृत्य सभी को मंत्रमुग्ध कर देंगे।