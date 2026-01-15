Jaipur Literature Festival: हेट स्पीच असल में भाषा के मूल उद्देश्य को बिगाड़ती है, भाषा का काम जोड़ना है, तोड़ना नहीं : आलोक वैद

करुणा एजारा ने सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम जैसे मंचों पर लेखन और समुदाय बनाने के अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि ये प्लेटफॉर्म लोगों को एक पहचान में बांधना चाहते हैं, जबकि रचनात्मकता सीमाओं को तोड़ती है। शुरुआती दौर में ऑनलाइन पहचान ने उन्हें समुदाय दिया, लेकिन बाद में वही पहचान एक दबाव भी बन गई।