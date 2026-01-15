Jaipur Literature Festival Update : जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज, साहित्य प्रेमियों का लगा जमघट, जानें आज के टॉप सेशन

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में प्रमुख आकर्षणों में जावेद अख्तर, सुधा मूर्ति, वीर दास, किरण देसाई, टिम बर्नर्स-ली, विश्वनाथन आनंद और जिमी वेल्स, अबीर कपूर, अदिति माहेश्वरी, अमिताभ सिन्हा, अमृता त्रिपाठी, अनिरूद्ध चक्रवर्ती, अश्विन सिंघी, अनुराधा रॉय, सीपी देवल, अभिषेक सिंह, अली एस्लामी, एलिस ऑस्वाल्ड, आलोक वैद-मेनन, अनामिका, एंड्रयू ग्राहम डिक्सन, ऐन एप्पलबाउम, अरविंद सुब्रमण्यम, बानू मुश्ताक, डी.वाई. चंद्रचूड़, एस्तेर डुफ्लो, फरा डभोइवाला, गौर गोपाल दास, गोपाल कृष्ण गांधी, जानिना रामीरेज, लियो वराडकर, मेघा मजूमदार, निकोलस स्टर्न, पलानीवेल थियागा राजन, पर्सिवल एवरेट, रैचल क्लार्क, रिचर्ड हॉर्टन, टान्या टालागा, टॉम फ्रेस्टन, उस्सामा मकदिसी समेत कई नामों पर लोगों की नजर रहेगी।