Jaipur Literature Festival Update : जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज, साहित्य प्रेमियों का लगा जमघट, जानें आज के टॉप सेशन

Jaipur Literature Festival Update : जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 19वां संस्करण आज यानि 15 जनवरी से शुरू हो गया है। सर्द हवाओं के बीच लिटरेचर फेस्टिवल में दुनियाभर के विचार और अनकही भाषाओं के रंग घुलेंगे। जानिए आज 15 जनवरी के टॉप सेशन क्या होंगे।
जयपुर एक बार फिर शब्दों, विचारों, किताबों, देश-विदेश के वक्ताओं और कलाकारों का स्वागत करने को तैयार है। जहां एक ओर सैकड़ों मुद्दों और किताबों पर चर्चा होगी तो दूसरी ओर म्यूजिक ऑडियंस को सूकून देगा। कुछ ऐसा ही नजारा विश्वभर में प्रसिद्ध पांच दिवसीय जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में देखने को मिलेगा। यह फेस्टिवल 19 जनवरी तक चलेगा।
जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में प्रमुख आकर्षणों में जावेद अख्तर, सुधा मूर्ति, वीर दास, किरण देसाई, टिम बर्नर्स-ली, विश्वनाथन आनंद और जिमी वेल्स, अबीर कपूर, अदिति माहेश्वरी, अमिताभ सिन्हा, अमृता त्रिपाठी, अनिरूद्ध चक्रवर्ती, अश्विन सिंघी, अनुराधा रॉय, सीपी देवल, अभिषेक सिंह, अली एस्लामी, एलिस ऑस्वाल्ड, आलोक वैद-मेनन, अनामिका, एंड्रयू ग्राहम डिक्सन, ऐन एप्पलबाउम, अरविंद सुब्रमण्यम, बानू मुश्ताक, डी.वाई. चंद्रचूड़, एस्तेर डुफ्लो, फरा डभोइवाला, गौर गोपाल दास, गोपाल कृष्ण गांधी, जानिना रामीरेज, लियो वराडकर, मेघा मजूमदार, निकोलस स्टर्न, पलानीवेल थियागा राजन, पर्सिवल एवरेट, रैचल क्लार्क, रिचर्ड हॉर्टन, टान्या टालागा, टॉम फ्रेस्टन, उस्सामा मकदिसी समेत कई नामों पर लोगों की नजर रहेगी।
उद्घाटन समारोह
वेन्यू- फ्रंट लॉन
स्पीकर- नमिता गोखले, विलियम डेलरिम्पल और संजॉय के. रॉय और बानू मुश्ताक
टाइम- सुबह 10.50 से 11.50 बजे तक।
सेशन- दी लॉनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी
वेन्यू- फ्रंट लॉन
स्पीकर- किरण देसाई और नंदिनी नायर
टाइम- दोपहर 12 बजे 12.50 तक
प्रेजेंटेड बाय राजस्थान पत्रिका।
सेशन- जावेद अख्तर: पॉइंट ऑफ व्यू
वेन्यू- फ्रंट लॉन
स्पीकर- जावेद अख्तर और वारिशा फरासत
टाइम- दोपहर 1 से 1.50 बजे तक।
सेशन- रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमी
वेन्यू- सूर्य महल
स्पीकर- अरुण मायरा, ए.के. भट्टाचार्य टाइम- दोपहर 1 से 1.50 बजे तक।
सेशन- दी अनडाइंग लाइट: इंडियाज फ्यूचर्स
वेन्यू- फ्रंट लॉन
स्पीकर- गोपालकृष्ण गांधी और नारायणी बासु
टाइम- शाम 4 से 4.50 बजे तक
प्रेजेंटेड बाय राजस्थान पत्रिका।
सेशन- फर्स्ट एडिशन: ओल्डर बोल्डर बाय अमन नाथ
वेन्यू- फ्रंट लॉन
स्पीकर- अमन नाथ, रवि सिन्हा और जीनत अमान
टाइम- शाम 6 से 6.30 बजे तक।
सेशन- दी भारत सीरीज : द अयोध्या एलायंस
वेन्यू- चारबाग
स्पीकर- अश्विन सांघी और शुनाली खुल्लर श्रॉफ
टाइम- दोपहर 2 से 2.50 बजे तक।
सेशन- भूतकथा: घोस्टली टेल्स
वेन्यू- एएएफ बागान
स्पीकर- अरुंधति नाथ और एरिक चोपड़ा
टाइम- 4 से 4.30 बजे तक।
सेशन- हेडलाइंस दैट शेप्ड ए नेशन
वेन्यू- सूर्य महल
स्पीकर- ज्योत्सना मोहन, हरिंदर बावेजा
टाइम- 6.30 से 7.20 बजे तक।
सेशन- दी लैंग्वेज ऑफ बर्ड्स
वेन्यू- सूर्य महल
स्पीकर- तारा गांधी, स्टीफन, नेहा सिन्हा
टाइम- शाम 5 से 5.50 बजे तक।
