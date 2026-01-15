Hirapura Bus Terminal : जयपुर की जनता के लिए बड़ा तोहफा, हीरापुरा बस टर्मिनल कल से होगा शुरू, जानें क्या होंगे फायदे

Hirapura Bus Terminal : जयपुर शहर में तीन साल बाद हीरापुरा बस टर्मिनल शुरू किया जा रहा है। 16 जनवरी से शहर को नए बस स्टैंड की सौगात मिलेगी। राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हीरापुरा बस टर्मिनल से अजमेर की ओर से जाने वाली बसों का संचालन किया जाएगा। रोज यहां से 500 बसों का संचालन होगा। साथ ही 200 फीट चौराहा को कल से नो-पार्किंग जोन घोषित कर दिया जाएगा। यहां बसों का ठहराव नहीं होगा। यात्रियों को हीरापुरा बस टर्मिनल से ही बसें मिलेंगी। इससे 200 फीट चौराहे पर लगने वाले जाम से निजात मिलेगी।