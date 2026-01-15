Hirapura Bus Terminal : जयपुर की जनता के लिए बड़ा तोहफा, हीरापुरा बस टर्मिनल कल से होगा शुरू, जानें क्या होंगे फायदे

हीरापुरा बस टर्मिनल जयपुर। फोटो पत्रिका
Hirapura Bus Terminal : जयपुर शहर में तीन साल बाद हीरापुरा बस टर्मिनल शुरू किया जा रहा है। 16 जनवरी से शहर को नए बस स्टैंड की सौगात मिलेगी। राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हीरापुरा बस टर्मिनल से अजमेर की ओर से जाने वाली बसों का संचालन किया जाएगा। रोज यहां से 500 बसों का संचालन होगा। साथ ही 200 फीट चौराहा को कल से नो-पार्किंग जोन घोषित कर दिया जाएगा। यहां बसों का ठहराव नहीं होगा। यात्रियों को हीरापुरा बस टर्मिनल से ही बसें मिलेंगी। इससे 200 फीट चौराहे पर लगने वाले जाम से निजात मिलेगी।
वहीं, अजमेर की ओर जाने वाले यात्रियों को रोडवेज और निजी बसों के लिए अब सिंधी कैंप जाने की जरूरत नहीं होगी। पिछले तीन साल से हीरापुरा बस टर्मिनल बनकर तैयार हो गया था। लेकिन यहां बसों का संचालन शुरू नहीं हो सका।
खाटूश्यामजी जाने वालीं निजी बसों का संचालन हीरापुरा बस टर्मिनल से ही किया जाएगा। दरअसल, इन बसों के परमिट में संचालन की अनुमति हीरापुरा है। ऐसे में यह खाटूश्यामजी जाने वाली निजी बसें हीरापुरा बस टर्मिनल से ही चलेंगी। ये बसें हीरापुरा से सीकर रोड 14 नंबर होते हुए निकलेंगी। इसी रूट से वापस आएंगी।
परिवहन विभाग हीरापुरा बस टर्मिनल को पहले शुरू कर रहा है। लेकिन फिलहाल सिंधी कैंप से बसों का संचालन बंद नहीं होगा। इसको ट्रांसपोर्ट नगर बस स्टैंड की तर्ज पर शुरू किया जा रहा है। सिंधी कैंप से अजमेर की ओर से जाने वाली रोडवेज बसें हीरापुरा बस टर्मिनल ठहराव कर निकलेंगी। इससे वैशाली नगर, मानसरोवर, चित्रकूट, अजमेर रोड, भांकरोटा सहित आस-पास की कॉलोनियों को फायदा होगा।
राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण की ओर से रोडवेज और निजी बसों के एक बार के ठहराव के 50 रुपए शुल्क लिया जाएगा। अगर बसें पार्किंग में खड़ी होंगी तो 200 रुपए 24 घंटे के हिसाब से लिए जाएंगे।
