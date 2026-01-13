Rajasthan Pension : राजस्थान में किसी भी लाभार्थी की पेंशन बंद नहीं की गई, मंत्री अविनाश गहलोत का बड़ा बयान

अविनाश गहलोत ने कहा कि लाभार्थी घर से भी एन्ड्राइड मोबाइल पर Rajasthan social pension and Aadhar face RD एप के जरिए लाभार्थी के फेस रिकाग्निशन के आधार पर भौतिक सत्यापन कर सकते हैं। इसके अलावा लाभार्थी वार्षिक भौतिक सत्यापन के लिए ई-मित्र कियोस्क/ई-मित्र प्लस आदि केन्द्रों पर अंगुली की छाप (Finger Print Impression - Biometrics) से करवा सकते हैं।