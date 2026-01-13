13 जनवरी 2026,

मंगलवार

बीकानेर

Rajasthan Roadways : खुशखबर, राजस्थान रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी 445 नई बसें, टेंडर प्रक्रिया शुरू

Rajasthan Roadways : राजस्थान रोडवेज अपने बेड़े में 445 नई बसें शामिल करने जा रहा है। इन बसों को अनुबंध आधार पर लिया जाएगा, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जानें किस जिलों को कितनी बसें मिलेंगी।

बीकानेर

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 13, 2026

फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan Roadways : निजी बस ऑपरेटरों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच राजस्थान रोडवेज अपने बेड़े को मजबूत करने जा रही है। इसके तहत रोडवेज में 445 नई बसें शामिल की जाएंगी। इन बसों को अनुबंध आधार पर लिया जाएगा, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

नई बसें आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगी और लंबी दूरी के साथ-साथ प्रमुख मार्गों पर चलाई जाएंगी। इससे यात्रियों को अधिक विकल्प मिलने के साथ यात्रा भी अधिक आरामदायक हो सकेगी। लंबे समय से बसों की कमी से जूझ रही रोडवेज को इससे बड़ा संबल मिलने की उम्मीद है।

सेवा विस्तार की तैयारी

बीकानेर आगार की मुख्य प्रबंधक इन्द्रा गोदारा का कहना है कि नई बसों के शामिल होने से न केवल बस सेवाओं की आवृत्ति बढ़ेगी, बल्कि समयबद्ध संचालन भी संभव हो सकेगा। इससे उन मार्गों पर भी सेवाएं शुरू की जा सकेंगी, जहां अभी निजी बसों का दबदबा है। नई बसें मिलने से बंद रूटों पर फिर से बसों का संचालन किया जाएगा।

निजी बसों को मिलेगी चुनौती

विशेषज्ञों के मुताबिक थ्री-बाई-टू सिटिंग व्यवस्था वाली बसें यात्रियों के बीच अधिक लोकप्रिय हैं। इन्हें रोडवेज बेड़े में शामिल करने से किराया, सुरक्षा और विश्वसनीयता के मोर्चे पर निजी बसों को सीधी चुनौती मिलेगी।

इन जिले को इतनी बसें मिलेंगी

बीकानेर, झुंझुनूं, प्रतापगढ़ को 20, आबू रोड, श्रीगंगानगर, शाहपुरा, वैशालीनगर, फलौदी, लोहागढ़ सात-सात, अजयमेरु, धौलपुर, फालना, हिंड़ौन, श्रीमाधोपुर, सीकर, झालावाड़ को 10-10, सवाई माधोपुर 13, अजमेर 12, अलवर छह, अनूपगढ़, राजसमंद आठ-आठ, बांसवाड़ा 12, बारां 12, बाड़मेर 2, ब्यावर 22, भीलवाड़ा 12, बूंदी, चितौड़गढ़ पांच-पांच, चूरू, दौसा, डीडीवाना को आठ-आठ, हनुमानगढ़ 25, जालौर 13, खेतड़ी, विद्याधर नगर 15-15, जोधपुर, सरदारशहर चार-चार, करौली दो, कोटा, नागौर पांच-पांच, कोटपूतली आठ, मत्स्य नगर चार, टोंक को नौ बसें मिलेगी।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Rajasthan Roadways : खुशखबर, राजस्थान रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी 445 नई बसें, टेंडर प्रक्रिया शुरू

