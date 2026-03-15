Bikaner: सोशल मीडिया दोस्ती का खौफनाक अंजाम; अगवा कर युवती से गैंगरेप, 5 आरोपी नामजद

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता ने सोशल मीडिया पर एक आरोपी की ओर से भेजी गई फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार की थी। जिसके बाद से उनके बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। आरोपी ने पीड़िता को मिलने के बहाने बुलाया और कार में बैठा लिया। कुछ दूर चलने के बाद आरोपी ने अपने कुछ और दोस्तों को भी कार में बैठा लिया। कार में विरोध करने पर आरोपियों ने पीड़िता को जबरन नशीला पदार्थ सुंघा दिया। जिससे वह सुधबुध खो बैठी। पीड़िता ने आरोपियों पर श्रीगंगानगर,रोहतक और पानीपत ले जाकर गैंगरेप करने का आरोप लगाया है।