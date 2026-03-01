टिकाऊ खेती और सशक्त किसान से साकार होगा विकसित भारत का सपना, युवा राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए आगे आएं

स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का 22वां दीक्षांत समारोह शुक्रवार को आयोजित किया गया। विश्वविद्यालय के विद्या मंडप में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में 1694 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई। कुलगुरु प्रोफेसर राजेंद्र बाबू दुबे ने 22 में दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित की। डॉ. दुबे ने कहा कि दीक्षांत का अवसर विद्यार्थियों के ज्ञान परिश्रम और समर्पण की उपलब्धियों का उत्सव मनाने का है। इस अवसर एक नये संकल्प के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए तैयार हों। डॉ. दुबे ने कहा कि 39 वर्षों से विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा, शोध और प्रसार के क्षेत्र के कार्य कर किसानो की समृद्धि का वाहक बना है। उन्होंने विश्वविद्यालय का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। डॉ दुबे ने कहा कि बीज उत्पादन के क्षेत्र में विश्वविद्यालय ने प्रतिबद्धता से कार्य करते हुए गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन और वैरायटी विकसित करने की दिशा में अनुसंधान कार्य किए हैं। उद्यमिता विकास के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत हर्बल गार्डन विकसित करने की योजना विश्वविद्यालय के लिए स्वीकृत की गई है। विश्वविद्यालय के कृषि यंत्र मशीनरी परीक्षण व प्रशिक्षण केंद्र में किसानों की सुविधा के लिए कस्टम हैरियर सेंटर भी खोला गया है। जिससे सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि मशीनरी उचित दर पर उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में 1 हेक्टेयर भूमि पर खजूर का प्रदर्शन ब्लॉक स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त पीबीसी भारत ड्रोन के साथ विश्वविद्यालय द्वारा एमओयू किया गया है, जिसके तहत ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट कोर्स शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा।