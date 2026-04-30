कचरे के तौल पर निगरानी शुरु होते ही ट्रैक्टर ट्रॉलियों से कचरा परिवहन रूका

शहर में सफाई व्यवस्था में सुधार और सड़कों से कचरे की ढेरियां हटाने की कवायद पहले ही दिन सिरे नहीं चढ़ पाई। निगम से अनुबंधित फर्म के ट्रैक्टर ट्रॉलियों की ओर से परिवहन किए जा रहे कचरे की तौलाई पर निगरानी शुरु होते ही बुधवार सुबह ट्रैक्टर ट्रॉलियों के पहिये थम गए। कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलियों की ओर से महज एक टि्रप होने के बाद शहर में कचरा नहीं उठा। ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ ड्राइवरों और श्रमिकों ने कार्य का बहिष्कार कर दिया। इससे शहर में मुख्य मार्गों सहित बाजारों, गली-मोहल्लों और कॉलोनियों में िस्थत सड़कों पर कचरे की ढेरियां लगी रही। लोग परेशान होते रहे। ट्रैक्टर ट्रॉलियों से कचरा परिवहन थमने का कारण हालांकि भुगतान बढ़ाने की मांग को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन निगम अधिकारियों का कहना है कि कचरा परिवहन कार्य के दौरान कचरे की मात्रा में पारदर्शिता लाने और प्रत्येक वार्ड से सुबह दो टि्रप में और शाम को एक टि्रप में कचरा उठाने की अनिवार्य व्यवस्था किए जाने के विरोध में कचरा उठाने के कार्य को रोका गया।तीन ट्रैक्टर ट्रॉलियों के कचरे की हुई निगरानी