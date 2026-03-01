बीकानेर: एसपी ऑफिस के सामने खुद पर पेट्रोल उड़ेल लगाई आग, 80 प्रतिशत झुलसा, जानें वजह

बीकानेर। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने शुक्रवार शाम करीब साढ़े तीन बजे उस समय हड़कंप मच गया, जब एक व्यक्ति ने खुद पर पेट्रोल उड़ेल कर आग लगा ली। यह व्यक्ति एसपी के कक्ष की तरफ दौड़ा, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। गंभीर रूप से झुलसे व्यक्ति को पीबीएम अस्पताल के ट्रोमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। यह व्यक्ति अपने परिवाद की सुनवाई नहीं होने से नाराज बताया जा रहा है।