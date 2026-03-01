REET Recruitment Scam: राजस्थान में रीट भर्ती फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा, एसओजी ने मास्टरमाइंड पीटीआई सहित तीन को दबोचा

जांच में सामने आया कि प्रस्तुत की गई मार्कशीट पूरी तरह फर्जी थीं। इसके बाद एसओजी ने संदिग्धों पर नजर रखना शुरू कर दिया। पंडेर थानाधिकारी कमलेश मीणा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में योगेंद्र सिंह शेखावत इस पूरे फर्जीवाड़े का मुख्य सूत्रधार सामने आया है। वह अभ्यर्थियों को फर्जी मार्कशीट तैयार करवाकर उपलब्ध करवाता था और इसके बदले मोटी रकम वसूलता था। इस मामले में गिरफ्तार ममता योगी का पति भी पंडेर स्थित संस्कृत विद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्यरत है। इस कारण इस फर्जीवाड़े के तार शिक्षा विभाग के भीतर तक जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है।