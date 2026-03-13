Rajasthan Crime: 6 लाख में स्कॉर्पियो, 12 लाख में फॉर्च्यूनर, ठग के महाजाल में फंसी जनता, 25 करोड़ रुपए का दिया झटका

सुरेश सैनी ने ग्रामीण क्षेत्रों में छह लाख रुपए में स्कॉर्पियो दिलाने का झांसा देकर 56 लोगों से करीब 3.5 करोड़ रुपए एकत्र किए। साथ ही कंपनी में 1173 आईडी लगाकर करीब 28 लाख रुपए निवेश के नाम पर जमा करवाए। आरोपी का भोपालगढ़ क्षेत्र में जेसीबी रिपेयर का वर्कशॉप है और क्षेत्र में अच्छी पकड़ होने के कारण उसने ग्रामीणों को आसानी से झांसे में ले लिया। ठगी के कमीशन में उसे अपने भाई के नाम एक एसयूवी मिली थी, जिसे एसओजी ने जब्त कर लिया है। बता दें कि ठगों ने जनता से 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की है।