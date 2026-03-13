13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Crime: 6 लाख में स्कॉर्पियो, 12 लाख में फॉर्च्यूनर, ठग के महाजाल में फंसी जनता, 25 करोड़ रुपए का दिया झटका

Fraud In Rajasthan: एसओजी ने सोशल मीडिया और क्रिप्टो निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह के एक और सदस्य को जोधपुर से गिरफ्तार किया है। गिरोह पर लोगों से 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी करने का आरोप है और मामले की जांच जारी है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Mar 13, 2026

Crypto investment scam, Rajasthan fraud case, SOG Rajasthan action, Jaipur cyber fraud, social media investment scam, Harvest USDT website scam, HVT coin fraud, online investment fraud India, Jodhpur agent arrest, multi crore scam Rajasthan, crypto currency fraud case, illegal deposit scheme case, Rajasthan police investigation, SUV scheme scam India, online financial fraud network

फाइल फोटो- पत्रिका

जयपुर। जयपुर में सोशल मीडिया, क्रिप्टो करेंसी और आकर्षक निवेश योजनाओं के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए ठगने वाले गिरोह के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (एसओजी) ने कार्रवाई करते हुए एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरोह का सहयोगी एजेंट सुरेश सैनी को जोधपुर से पकड़ा गया है।

अतिरिक्त महानिदेशक (एसओजी) विशाल बंसल ने बताया कि इस संबंध में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं तथा अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019 के तहत मामला दर्ज है। गिरफ्तार आरोपी सुरेश सैनी (34) पुत्र गुलाबराम, निवासी बिरानी, जोधपुर है। गिरोह सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को लुभावनी निवेश योजनाओं का लालच देकर धन एकत्र कर रहा था।

वेबसाइट तैयार करवाई

मुख्य आरोपी बंशीलाल उर्फ प्रिन्स सैनी ने सॉफ्टवेयर डेवलपर रजनीश कुमार के साथ मिलकर www.harvestusdt.com वेबसाइट तैयार करवाई। इस वेबसाइट पर मात्र 250 रुपए में आईडी बनाकर करीब 82 हजार लोगों को जोड़ा गया और लगभग दो करोड़ रुपए एकत्र किए गए।

आरोपियों ने हार्वेस्ट एआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी बनाकर स्वयं को निदेशक और ममता सैनी को सह-निदेशक बनाया। कंपनी के माध्यम से एचवीटी कॉइन नामक डिजिटल करेंसी लॉन्च करने और उसे क्रिप्टो एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराने का झूठा प्रचार किया गया।

झांसा देकर ऐसे ठगे करोड़ों रुपए

डीआईजी परिस देशमुख ने बताया कि निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया पर इनामी योजनाएं चलाई गईं। इनमें 6 लाख रुपए में स्कॉर्पियो और 12 लाख रुपए में फॉर्च्यूनर दिलाने का लालच दिया गया। आरोपियों ने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिये करीब 4.92 करोड़ रुपए जुटाए। जांच में सामने आया कि 15 अक्टूबर 2025 को भोपालगढ़ में इनल खेचरी ग्रैंड सेरेमनी कार्यक्रम आयोजित कर 250 एसयूवी देने की घोषणा की गई, जिसके जरिये 251 लोगों से करीब 15 करोड़ रुपए वसूले गए।

स्कॉर्पियो दिलाने का झांसा

सुरेश सैनी ने ग्रामीण क्षेत्रों में छह लाख रुपए में स्कॉर्पियो दिलाने का झांसा देकर 56 लोगों से करीब 3.5 करोड़ रुपए एकत्र किए। साथ ही कंपनी में 1173 आईडी लगाकर करीब 28 लाख रुपए निवेश के नाम पर जमा करवाए। आरोपी का भोपालगढ़ क्षेत्र में जेसीबी रिपेयर का वर्कशॉप है और क्षेत्र में अच्छी पकड़ होने के कारण उसने ग्रामीणों को आसानी से झांसे में ले लिया। ठगी के कमीशन में उसे अपने भाई के नाम एक एसयूवी मिली थी, जिसे एसओजी ने जब्त कर लिया है। बता दें कि ठगों ने जनता से 25 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की है।

इन्हें पहले किया था गिरफ्तार

एसओजी पहले ही मुख्य आरोपी बंशीलाल उर्फ प्रिन्स सैनी, ममता और दिनेश बागड़ी को गिरफ्तार कर चुकी है। सुरेश सैनी को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। मामले में निवेशकों की संख्या और बैंक खातों की जांच जारी है।

ये भी पढ़ें

PM Kisan Yojana: किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, कल शाम इतने बजे खाते में आएगी पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त
जयपुर
PM Kisan Yojana, PM Kisan Yojana Latest News, PM Kisan Yojana Update, Prime Minister Kisan Samman Nidhi Yojana, Prime Minister Kisan Samman Nidhi Yojana News, Prime Minister Kisan Samman Nidhi Yojana Update, Prime Minister Kisan Samman Nidhi Yojana Latest News, When will the money of Prime Minister Kisan Samman Nidhi come, पीएम किसान योजना, पीएम किसान योजना लेटेस्ट न्यूज, पीएम किसान योजना अपडेट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना,प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना न्यूज, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अपडेट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लेटेस्ट न्यूज, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पैसे कब आएंगे

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Mar 2026 06:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Crime: 6 लाख में स्कॉर्पियो, 12 लाख में फॉर्च्यूनर, ठग के महाजाल में फंसी जनता, 25 करोड़ रुपए का दिया झटका

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

विश्व किडनी दिवस: बदलती लाइफस्टाइल से बढ़ रहे किडनी फेल्योर के मामले, 30 से 40 वर्ष के युवाओं के 10 सफल ट्रांसप्लांट

जयपुर

Jaipur Traffic Plan: सीकर रोड और न्यू सांगानेर रोड पर बनेगा सिग्नल-फ्री ट्रैफिक सिस्टम, जेडीए की बैठक में बड़े फैसले

jaipur traffic
जयपुर

Gas Cylinder Supply: राजस्थान की 1071 अन्नपूर्णा रसोइयों में नियमित होगी गैस सिलेण्डर की सप्लाई, कोई भूखा नहीं रहेगा

Lpg Gas News
जयपुर

Good News: राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, 13 मार्च को 66.76 लाख किसानों को मिलेंगे 1,335 करोड़ रुपए

PM-Kisan Samman Nidhi बांटने में बलौदाबाजार जिला पहले स्थान पर, किसानों को मिल रहा आर्थिक सहायता
जयपुर

Rajasthan Panchayat Elections: राजस्थान पंचायत-निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आई बड़ी खबर

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.