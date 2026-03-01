12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Gas Cylinder Supply: राजस्थान की 1071 अन्नपूर्णा रसोइयों में नियमित होगी गैस सिलेण्डर की सप्लाई, कोई भूखा नहीं रहेगा

Public Welfare Scheme: अन्नपूर्णा रसोई में गैस सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति के निर्देश, शासन सचिव ने ली समीक्षा बैठक। जरूरतमंदों को भोजन में न हो परेशानी, अन्नपूर्णा रसोई योजना की व्यवस्थाओं की समीक्षा।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Mar 12, 2026

Lpg Gas News

Photo: Patrika

Rajasthan Food Scheme: जयपुर. सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देशों की अनुपालना में राज्यभर में संचालित श्री अनपूर्णा रसोई योजना के तहत घरेलू गैस सिलेंडरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गुरुवार को समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन ने की।

बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि राज्य में संचालित लगभग 1071 अन्नपूर्णा रसोइयों में गैस सिलेंडरों की नियमित और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि आमजन को भोजन प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। शासन सचिव ने कहा कि सभी रसोइयों की सघन और नियमित मॉनिटरिंग की जाए तथा गैस सिलेंडरों की आपूर्ति व्यवस्था और संचालन की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जाए।

उन्होंने सभी जिला कलेक्टरों को भी निर्देश दिए कि वे अपने-अपने जिलों में गैस सिलेंडर आपूर्ति करने वाले सप्लायर्स की नियमित समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि अन्नपूर्णा रसोइयों को समय पर पर्याप्त सिलेंडर मिलें। साथ ही स्पष्ट किया गया कि योजना के तहत केवल घरेलू गैस सिलेंडरों का ही उपयोग किया जाएगा, ताकि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न बने।
शासन सचिव ने कहा कि अन्नपूर्णा रसोई योजना राज्य सरकार की महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी पहल है, जिसके माध्यम से जरूरतमंदों और आमजन को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने आमजन से अपील की कि यदि किसी रसोई में भोजन उपलब्ध नहीं हो तो वे राजस्थान संपर्क पोर्टल के हेल्पलाइन नंबर 181 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

ये भी पढ़ें

RTE Lottery: निजी स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश की लॉटरी निकली, ऐसे देखें वरीयता सूची, जानें आगे की प्रक्रिया
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Mar 2026 09:55 pm

Published on:

12 Mar 2026 09:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Gas Cylinder Supply: राजस्थान की 1071 अन्नपूर्णा रसोइयों में नियमित होगी गैस सिलेण्डर की सप्लाई, कोई भूखा नहीं रहेगा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

विश्व किडनी दिवस: बदलती लाइफस्टाइल से बढ़ रहे किडनी फेल्योर के मामले, 30 से 40 वर्ष के युवाओं के 10 सफल ट्रांसप्लांट

जयपुर

Jaipur Traffic Plan: सीकर रोड और न्यू सांगानेर रोड पर बनेगा सिग्नल-फ्री ट्रैफिक सिस्टम, जेडीए की बैठक में बड़े फैसले

jaipur traffic
जयपुर

Good News: राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, 13 मार्च को 66.76 लाख किसानों को मिलेंगे 1,335 करोड़ रुपए

PM-Kisan Samman Nidhi बांटने में बलौदाबाजार जिला पहले स्थान पर, किसानों को मिल रहा आर्थिक सहायता
जयपुर

Rajasthan Panchayat Elections: राजस्थान पंचायत-निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आई बड़ी खबर

जयपुर

Teachers Transfer: एसआईआर में लगे कर्मचारियों के तबादलों को लेकर शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

Madan Dilawar
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.