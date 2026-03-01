Good News: राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, 13 मार्च को 66.76 लाख किसानों को मिलेंगे 1,335 करोड़ रुपए

PM Kisan Samman Nidhi: जयपुर. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 13 मार्च को ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना’ की 22वीं किस्त जारी करेंगे। इस अवसर पर असम के गोवाहाटी में आयोजित कार्यक्रम से देशभर के किसानों के बैंक खातों में राशि हस्तांतरित की जाएगी।

सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि इस किस्त के तहत देश के 9 करोड़ 32 लाख से अधिक किसानों को 18 हजार 640 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके खातों में भेजी जाएगी। प्रत्येक पात्र किसान को 2 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।