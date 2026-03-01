Jaipur Traffic Plan: सीकर रोड और न्यू सांगानेर रोड पर बनेगा सिग्नल-फ्री ट्रैफिक सिस्टम, जेडीए की बैठक में बड़े फैसले

फाइल फोटो
Jaipur Traffic Management: जयपुर. जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) में गुरुवार को ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की 94वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने की। इसमें जयपुर शहर की बढ़ती यातायात आवश्यकताओं को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक में शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात दबाव कम करने और ट्रैफिक प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए अर्बन रोड कॉरिडोर डेवलपमेंट पर चर्चा हुई। इसके तहत सीकर रोड कॉरिडोर और न्यू सांगानेर रोड कॉरिडोर के पुनर्विकास को मंजूरी दी गई। न्यू सांगानेर रोड पर जाम की समस्या को कम करने के लिए सिग्नल-फ्री यू-टर्न, पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित क्रॉसिंग और सड़क किनारे हॉर्टिकल्चर विकास जैसे कार्य किए जाएंगे।
|निर्णय
|विवरण
|सीकर रोड कॉरिडोर का पुनर्विकास
|सड़क ढांचे को बेहतर बनाकर ट्रैफिक प्रवाह सुचारु किया जाएगा
|न्यू सांगानेर रोड कॉरिडोर सुधार
|जाम कम करने के लिए सिग्नल-फ्री यू-टर्न और सुरक्षित क्रॉसिंग
|हॉर्टिकल्चर विकास
|सड़कों के किनारे हरित क्षेत्र विकसित किए जाएंगे
|बॉक्स कल्वर्ट निर्माण
|द्रव्यवती नदी परियोजना के तहत चार स्थानों पर निर्माण
|प्रमुख जंक्शनों का सुधार
|शहर के महत्वपूर्ण चौराहों का वैज्ञानिक पुनर्विकास
|असुरक्षित मीडियन कट बंद
|दुर्घटना रोकने के लिए कई कट्स हटाए जाएंगे
|सुरक्षित यू-टर्न व्यवस्था
|व्यस्त मार्गों पर व्यवस्थित यू-टर्न विकसित किए जाएंगे
|फुटपाथ निर्माण
|कालवाड़ रोड पर लगभग 2200 मीटर नए फुटपाथ
|फुटपाथ निर्माण
|लोहा मंडी रोड पर लगभग 1200 मीटर फुटपाथ
|सेफ स्कूल एवं कॉलेज जोन
|स्कूलों के पास ट्रैफिक सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे
इसके अलावा द्रव्यवती नदी परियोजना के अंतर्गत शहर की विभिन्न कॉलोनियों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के लिए चार स्थानों पर नए बॉक्स कल्वर्ट बनाए जाएंगे। वहीं शहर के कई प्रमुख जंक्शनों का वैज्ञानिक पुनर्विकास कर यातायात को अधिक सुचारु बनाने की योजना भी स्वीकृत की गई है।
बैठक में यह भी तय किया गया कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कई व्यस्त मार्गों के असुरक्षित मीडियन कट्स बंद किए जाएंगे और उनकी जगह सुरक्षित यू-टर्न विकसित किए जाएंगे। साथ ही पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए कालवाड़ रोड और लोहा मंडी रोड पर नए फुटपाथ बनाए जाएंगे।
विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए “सेफ स्कूल एवं कॉलेज जोन” विकसित करने की पहल भी की गई है। इसके तहत भगवान दास रोड स्थित स्कूलों के पास पायलट प्रोजेक्ट के रूप में टेबलटॉप क्रॉसिंग, स्पीड मार्किंग और पैदल क्रॉसिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने कहा कि जयपुर में आधुनिक और सुरक्षित यातायात व्यवस्था विकसित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी स्वीकृत परियोजनाओं को प्राथमिकता से पूरा किया जाए, ताकि आमजन को सुरक्षित और सुगम यातायात का लाभ मिल सके।
