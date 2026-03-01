12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Traffic Plan: सीकर रोड और न्यू सांगानेर रोड पर बनेगा सिग्नल-फ्री ट्रैफिक सिस्टम, जेडीए की बैठक में बड़े फैसले

जयपुर के प्रमुख चौराहों का होगा वैज्ञानिक सुधार, असुरक्षित मीडियन कट होंगे बंद। यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए जेडीए की पहल, फुटपाथ और सेफ स्कूल जोन विकसित होंगे।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Mar 12, 2026

jaipur traffic

फाइल फोटो

Jaipur Traffic Management: जयपुर. जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) में गुरुवार को ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की 94वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने की। इसमें जयपुर शहर की बढ़ती यातायात आवश्यकताओं को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था को अधिक सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक में शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात दबाव कम करने और ट्रैफिक प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए अर्बन रोड कॉरिडोर डेवलपमेंट पर चर्चा हुई। इसके तहत सीकर रोड कॉरिडोर और न्यू सांगानेर रोड कॉरिडोर के पुनर्विकास को मंजूरी दी गई। न्यू सांगानेर रोड पर जाम की समस्या को कम करने के लिए सिग्नल-फ्री यू-टर्न, पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित क्रॉसिंग और सड़क किनारे हॉर्टिकल्चर विकास जैसे कार्य किए जाएंगे।

बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय

निर्णयविवरण
सीकर रोड कॉरिडोर का पुनर्विकाससड़क ढांचे को बेहतर बनाकर ट्रैफिक प्रवाह सुचारु किया जाएगा
न्यू सांगानेर रोड कॉरिडोर सुधारजाम कम करने के लिए सिग्नल-फ्री यू-टर्न और सुरक्षित क्रॉसिंग
हॉर्टिकल्चर विकाससड़कों के किनारे हरित क्षेत्र विकसित किए जाएंगे
बॉक्स कल्वर्ट निर्माणद्रव्यवती नदी परियोजना के तहत चार स्थानों पर निर्माण
प्रमुख जंक्शनों का सुधारशहर के महत्वपूर्ण चौराहों का वैज्ञानिक पुनर्विकास
असुरक्षित मीडियन कट बंददुर्घटना रोकने के लिए कई कट्स हटाए जाएंगे
सुरक्षित यू-टर्न व्यवस्थाव्यस्त मार्गों पर व्यवस्थित यू-टर्न विकसित किए जाएंगे
फुटपाथ निर्माणकालवाड़ रोड पर लगभग 2200 मीटर नए फुटपाथ
फुटपाथ निर्माणलोहा मंडी रोड पर लगभग 1200 मीटर फुटपाथ
सेफ स्कूल एवं कॉलेज जोनस्कूलों के पास ट्रैफिक सुरक्षा उपाय लागू किए जाएंगे

इसके अलावा द्रव्यवती नदी परियोजना के अंतर्गत शहर की विभिन्न कॉलोनियों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के लिए चार स्थानों पर नए बॉक्स कल्वर्ट बनाए जाएंगे। वहीं शहर के कई प्रमुख जंक्शनों का वैज्ञानिक पुनर्विकास कर यातायात को अधिक सुचारु बनाने की योजना भी स्वीकृत की गई है।

बैठक में यह भी तय किया गया कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कई व्यस्त मार्गों के असुरक्षित मीडियन कट्स बंद किए जाएंगे और उनकी जगह सुरक्षित यू-टर्न विकसित किए जाएंगे। साथ ही पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए कालवाड़ रोड और लोहा मंडी रोड पर नए फुटपाथ बनाए जाएंगे।

विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए “सेफ स्कूल एवं कॉलेज जोन” विकसित करने की पहल भी की गई है। इसके तहत भगवान दास रोड स्थित स्कूलों के पास पायलट प्रोजेक्ट के रूप में टेबलटॉप क्रॉसिंग, स्पीड मार्किंग और पैदल क्रॉसिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने कहा कि जयपुर में आधुनिक और सुरक्षित यातायात व्यवस्था विकसित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी स्वीकृत परियोजनाओं को प्राथमिकता से पूरा किया जाए, ताकि आमजन को सुरक्षित और सुगम यातायात का लाभ मिल सके।

ये भी पढ़ें

Good News: राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, 13 मार्च को 66.76 लाख किसानों को मिलेंगे 1,335 करोड़ रुपए
जयपुर
PM-Kisan Samman Nidhi बांटने में बलौदाबाजार जिला पहले स्थान पर, किसानों को मिल रहा आर्थिक सहायता

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Mar 2026 10:10 pm

Published on:

12 Mar 2026 10:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Traffic Plan: सीकर रोड और न्यू सांगानेर रोड पर बनेगा सिग्नल-फ्री ट्रैफिक सिस्टम, जेडीए की बैठक में बड़े फैसले

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

विश्व किडनी दिवस: बदलती लाइफस्टाइल से बढ़ रहे किडनी फेल्योर के मामले, 30 से 40 वर्ष के युवाओं के 10 सफल ट्रांसप्लांट

जयपुर

Gas Cylinder Supply: राजस्थान की 1071 अन्नपूर्णा रसोइयों में नियमित होगी गैस सिलेण्डर की सप्लाई, कोई भूखा नहीं रहेगा

Lpg Gas News
जयपुर

Good News: राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, 13 मार्च को 66.76 लाख किसानों को मिलेंगे 1,335 करोड़ रुपए

PM-Kisan Samman Nidhi बांटने में बलौदाबाजार जिला पहले स्थान पर, किसानों को मिल रहा आर्थिक सहायता
जयपुर

Rajasthan Panchayat Elections: राजस्थान पंचायत-निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आई बड़ी खबर

जयपुर

Teachers Transfer: एसआईआर में लगे कर्मचारियों के तबादलों को लेकर शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

Madan Dilawar
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.