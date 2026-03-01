Jaipur Traffic Plan: सीकर रोड और न्यू सांगानेर रोड पर बनेगा सिग्नल-फ्री ट्रैफिक सिस्टम, जेडीए की बैठक में बड़े फैसले

बैठक में शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात दबाव कम करने और ट्रैफिक प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए अर्बन रोड कॉरिडोर डेवलपमेंट पर चर्चा हुई। इसके तहत सीकर रोड कॉरिडोर और न्यू सांगानेर रोड कॉरिडोर के पुनर्विकास को मंजूरी दी गई। न्यू सांगानेर रोड पर जाम की समस्या को कम करने के लिए सिग्नल-फ्री यू-टर्न, पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित क्रॉसिंग और सड़क किनारे हॉर्टिकल्चर विकास जैसे कार्य किए जाएंगे।