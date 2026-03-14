व्हाट्सएप में AI क्रांति: Meta AI Tab का नया फीचर, अब चैट में ही मिलेगा स्मार्ट असिस्टेंट

WhatsAppUpdate: जयपुर. व्हाट्सएप ने एक बड़ा अपडेट रोल आउट करना शुरू कर दिया है, जिसमें Meta AI Tab नाम का डेडिकेटेड टैब ऐप के बॉटम नेविगेशन बार में आ रहा है। ये फीचर फिलहाल Android बीटा यूजर्स (वर्जन 2.26.10.5) के लिए टेस्टिंग में उपलब्ध है। जल्द ही ये सभी यूजर्स तक पहुंच सकता है। इस टैब के आने से व्हाट्सएप अब सिर्फ मैसेजिंग ऐप नहीं रहा – ये एक पावरफुल AI हब बन गया है, जहां यूजर्स बिना ऐप छोड़े AI से बात कर सकते हैं।
व्हाट्सएप ने वाकई Android बीटा यूजर्स के लिए Meta AI Tab फीचर की टेस्टिंग शुरू की है। ये फीचर ऐप के बॉटम नेविगेशन बार में एक डेडिकेटेड टैब के रूप में आ रहा है, जहां यूजर्स टेक्स्ट, वॉयस से AI से बात कर सकते हैं और इमेज जैसे क्रिएटिव कंटेंट बना सकते हैं। फिलहाल ये कुछ बीटा यूजर्स (वर्जन 2.26.10.5) तक सीमित है, लेकिन जल्द रोलआउट होगा।
ये नया टैब Communities टैब की जगह ले रहा है। टैब खोलते ही यूजर्स को एक सेंट्रलाइज्ड हब मिलेगा, जहां टेक्स्ट चैट, वॉयस मोड, इमेज जनरेशन और एनिमेशन, नई चैटबॉट कन्वर्सेशन जैसी सुविधाएं एक जगह उपलब्ध होंगी। ये फीचर Meta के जनरेटिव AI पर चलता है, जिससे चैट लिस्ट क्लटर-फ्री रहेगी और यूजर एक्सपीरियंस बेहतर होगा। ये अपडेट Meta की AI स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जहां कंपनी व्हाट्सएप को AI-पावर्ड प्लेटफॉर्म बनाना चाहती है। प्राइवेसी को लेकर Meta का दावा है कि AI ऑप्शनल है और चैट्स एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड रहेंगी।
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