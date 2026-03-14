व्हाट्सएप में AI क्रांति: Meta AI Tab का नया फीचर, अब चैट में ही मिलेगा स्मार्ट असिस्टेंट

ये नया टैब Communities टैब की जगह ले रहा है। टैब खोलते ही यूजर्स को एक सेंट्रलाइज्ड हब मिलेगा, जहां टेक्स्ट चैट, वॉयस मोड, इमेज जनरेशन और एनिमेशन, नई चैटबॉट कन्वर्सेशन जैसी सुविधाएं एक जगह उपलब्ध होंगी। ये फीचर Meta के जनरेटिव AI पर चलता है, जिससे चैट लिस्ट क्लटर-फ्री रहेगी और यूजर एक्सपीरियंस बेहतर होगा। ये अपडेट Meta की AI स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जहां कंपनी व्हाट्सएप को AI-पावर्ड प्लेटफॉर्म बनाना चाहती है। प्राइवेसी को लेकर Meta का दावा है कि AI ऑप्शनल है और चैट्स एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड रहेंगी।