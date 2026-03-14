Ayurvedic Diet for Summer : गर्मी में सुबह से लेकर रात तक शरीर को अंदर से ठंडा रखेंगे ये फूड्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया

Ayurvedic Diet for Summer : चिलचिलाती गर्मी में हर कोई अपने शरीर को ठंडा रखना चाहता है। क्योंकि, ऐसा नहीं करने पर हेल्थ खराब हो सकता है। डिहायड्रेशन के कारण कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। डॉ. अर्जुन राज (आयुर्वेदिक चिकित्सक) ने पत्रिका के साथ बातचीत में बताया, "गर्मी के मौसम में शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है, जिसे संतुलित रखने के लिए सही आहार और दिनचर्या बेहद जरूरी है।" आइए, गर्मी के अनुसार खान-पान के बारे में विस्तार से जानते हैं।