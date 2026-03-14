Ayurvedic Diet for Summer : गर्मी में सुबह से लेकर रात तक शरीर को अंदर से ठंडा रखेंगे ये फूड्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया

प्रतीकात्मक तस्वीर | Photo - Gemini AI
Ayurvedic Diet for Summer : चिलचिलाती गर्मी में हर कोई अपने शरीर को ठंडा रखना चाहता है। क्योंकि, ऐसा नहीं करने पर हेल्थ खराब हो सकता है। डिहायड्रेशन के कारण कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। डॉ. अर्जुन राज (आयुर्वेदिक चिकित्सक) ने पत्रिका के साथ बातचीत में बताया, "गर्मी के मौसम में शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है, जिसे संतुलित रखने के लिए सही आहार और दिनचर्या बेहद जरूरी है।" आइए, गर्मी के अनुसार खान-पान के बारे में विस्तार से जानते हैं।
डिस्क्लेमर- अगर आपको गर्मी में एलर्जी या उपरोक्त बताए किसी फूड से समस्या होती है तो उसका सेवन ना करें। आप अपने हिसाब से पर्सनलाइज्ड डाइट चार्ट ही फॉलो करें। विशेष फायदा के लिए हर कोई व्यक्तिगत स्वाद और स्वास्थ्य के हिसाब से विशेषज्ञ से डाइट चार्ट बना सकता है।
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