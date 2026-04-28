कब्ज से एसिडिटी तक: बस एक चम्मच इसबगोल और पेट की 4 बड़ी समस्याओं से पाएं राहत

Isabgol Ke Fayde: गर्मियों के आते ही खान-पान में जरा सा बदलाव होने पर पेट से जुड़ी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। अगर आप भी कब्ज, एसिडिटी, ब्लोटिंग, पाचन की खराबी या लूज मोशन से गर्मियों के आते ही परेशान हैं, तो हमारा आज का यह लेख आपके लिए मददगार हो सकता है। आयुर्वेद में इसबगोल (Psyllium husk) को पेट की समस्याओं के लिए रामबाण इलाज माना गया है। इसे खाने का तरीका बदलकर आप पेट से जुड़ी 4 समस्याओं से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। आइए जानते हैं पेट से जुड़ी किन बीमारियों में इसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है।