Isabgol Benefits: भारत का वह सुपरफूड जिसे दुनिया मानती है लोहा! डॉक्टर से जानें ईसबगोल के फायदे

Isabgol Benefits: हम लोग भी कितने अजीब हैं न? घर की मुर्गी दाल बराबर! ईसबगोल को हम तब याद करते हैं जब पेट में गड़बड़ हो, जबकि विदेशों में इसे सप्लीमेंट की तरह खाते हैं। डॉक्टर राजीव (कार्डियोपल्मोनरी फिजिकल थेरेपिस्ट) के अनुसार सच तो यह है कि ईसबगोल (Psyllium Husk) आपकी बॉडी के लिए एक जादुई फिल्टर की तरह है। मेरी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और बीपी तीनों हैं, इसलिए मैं पिछले 2 महीनों से इसे डेली ले रहा हूं। यकीन मानिए, इसके फायदे जानकर आप भी इसे आज ही किचन में रख लेंगे।