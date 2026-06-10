Smoking Cessation: 20-40 सिगरेट रोज पीते थे रघु राम, जानिए कैसे छोड़ी स्मोकिंग और शरीर को क्या मिलते हैं फायदे

रघु राम ने अपने पॉडकास्ट में बताया कि कई बार कोशिश करने के बावजूद वह सिगरेट नहीं छोड़ पाए थे। लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा पल आया जिसने उन्हें हमेशा के लिए स्मोकिंग छोड़ने के लिए प्रेरित कर दिया। उन्होंने बताया कि अपनी पहली डेट पर जब वह कनाडाई सिंगर नताली डी लुसियो से मिलने गए, तो सिगरेट की गंध के कारण उन्हें असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अगर उन्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो स्मोकिंग छोड़नी होगी। उन्होंने एक दिन में ही सिगरेट छोड़ दी और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।