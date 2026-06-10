SOLSTICE रिसर्च में नई ओरल GLP-1 दवा ने दिखाई उम्मीद, डायबिटीज और वजन घटाने में मिल सकता है फायदा

फेज-2b SOLSTICE ट्रायल में टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित 400 से अधिक वयस्कों को शामिल किया गया। प्रतिभागियों को अलग-अलग समूहों में बांटकर 26 सप्ताह तक दवा या प्लेसीबो दिया गया। रिसर्च में पाया गया कि एलेकोग्लिप्रोन लेने वाले लोगों में ब्लड शुगर का स्तर प्लेसीबो लेने वालों की तुलना में अधिक कम हुआ। अध्ययन के दौरान लगभग 89.6% प्रतिभागी HbA1c के उस लक्ष्य तक पहुंच गए जिसे डायबिटीज नियंत्रण के लिए आदर्श माना जाता है। वहीं प्लेसीबो समूह में यह आंकड़ा केवल 24.9% रहा।