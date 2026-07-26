अस्पताल में हाई और घर पर नॉर्मल BP? अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन से जानिए White Coat hypertension क्या है

कई लोगों को अस्पताल जाते ही घबराहट होने लगती है। किसी को बीमारी की चिंता रहती है, कोई रिपोर्ट को लेकर परेशान रहता है तो कोई डॉक्टर के सामने ही नर्वस हो जाता है। जब ऐसा होता है तो शरीर तनाव महसूस करता है और कुछ देर के लिए BP बढ़ सकता है। यही वजह है कि अस्पताल में रीडिंग ज्यादा आती है, लेकिन घर पहुंचकर वही BP सामान्य हो जाता है।