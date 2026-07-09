पहले के जमाने में भी होता था हाई बीपी? Nature और AHA Journal से जानिए इसका इतिहास और कैसे हुई थी इसकी खोज

Nature Reviews Nephrology के अनुसार, हाई ब्लड प्रेशर पहले भी मौजूद था, लेकिन लोग इसके बारे में जानते नहीं थे। उस समय हार्ट अटैक, स्ट्रोक या किडनी फेल होने जैसी समस्याओं की वजह अक्सर समझ में नहीं आती थी। बाद में वैज्ञानिकों ने पाया कि लंबे समय तक बढ़ा हुआ रक्तचाप इन बीमारियों का एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक हो सकता है। हालांकि, शोध यह भी बताते हैं कि पुराने समय में लोगों की जीवनशैली आज की तुलना में अलग थी। शारीरिक गतिविधि अधिक होती थी, प्रोसेस्ड फूड कम खाए जाते थे और मोटापे की दर भी कम थी। इसलिए आबादी के स्तर पर हाई बीपी का स्वरूप आज जैसा नहीं था।