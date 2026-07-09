9 जुलाई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Prediabetes के 7 संकेत जिन्हें लोग थकान या बढ़ती उम्र समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, Mayo Clinic से जानिए

Prediabetes के 7 शुरुआती संकेत क्या हैं? Mayo Clinic और NIDDK के अनुसार जानिए किन लक्षणों को लोग अक्सर थकान या बढ़ती उम्र समझकर नजरअंदाज कर देते हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Jul 09, 2026

Prediabetes Symptoms Prediabetes Prediabetes in Hindi Prediabetes Signs

Prediabetes के शुरुआती लक्षण (photo- freepik)

Prediabetes Symptoms: हेल्थ चेकअप में कई लोगों की रिपोर्ट में लिखा आता है, प्रीडायबिटीज। अक्सर लोग सोचते हैं कि अभी डायबिटीज नहीं हुई है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन डॉक्टरों के अनुसार यही वह समय होता है जब सही कदम उठाकर आगे चलकर टाइप-2 डायबिटीज के खतरे को कम किया जा सकता है।

Mayo Clinic के अनुसार, प्रीडायबिटीज ऐसी स्थिति है जिसमें ब्लड शुगर सामान्य से अधिक होती है, लेकिन इतनी नहीं कि उसे डायबिटीज कहा जाए। वहीं National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) का कहना है कि इस अवस्था में शरीर इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाता, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है।

समस्या यह है कि अधिकांश लोगों में प्रीडायबिटीज के कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते। फिर भी कुछ संकेत ऐसे हैं जिन्हें लोग अक्सर थकान, तनाव या बढ़ती उम्र का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं।

  1. हर समय थकान महसूस होना

अगर पर्याप्त आराम के बाद भी दिनभर कमजोरी या थकान बनी रहती है, तो यह सिर्फ व्यस्त दिनचर्या का असर नहीं हो सकता। बढ़ा हुआ ब्लड शुगर स्तर शरीर की ऊर्जा के उपयोग को प्रभावित कर सकता है।

  1. ज्यादा प्यास लगना

बार-बार प्यास लगना और सामान्य से ज्यादा पानी पीने की इच्छा बढ़ना भी बढ़े हुए ब्लड शुगर का संकेत हो सकता है।

  1. बार-बार पेशाब आना

जब रक्त में शुगर का स्तर बढ़ता है, तो शरीर अतिरिक्त ग्लूकोज को पेशाब के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करता है। इससे बार-बार पेशाब आने की समस्या हो सकती है।

  1. धुंधला दिखाई देना

Mayo Clinic के अनुसार, ब्लड शुगर बढ़ने पर आंखों के लेंस पर असर पड़ सकता है, जिससे कुछ समय के लिए धुंधला दिखाई देना शुरू हो सकता है।

  1. गर्दन या बगल की त्वचा का काला पड़ना

NIDDK के अनुसार, कुछ लोगों में गर्दन, बगल या शरीर की सिलवटों वाली जगहों की त्वचा मोटी और गहरे रंग की हो सकती है। इसे एकांथोसिस निग्रिकन्स कहा जाता है और यह इंसुलिन रेजिस्टेंस का संकेत हो सकता है।

  1. भूख ज्यादा लगना

खाना खाने के बाद भी जल्दी भूख लगना या बार-बार कुछ खाने का मन करना भी शरीर में ग्लूकोज के सही उपयोग न होने का संकेत हो सकता है।

  1. पेट के आसपास चर्बी बढ़ना

कमर और पेट के आसपास लगातार चर्बी बढ़ना प्रीडायबिटीज का लक्षण नहीं, लेकिन एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक माना जाता है। मोटापा, खासकर पेट की चर्बी, इंसुलिन रेजिस्टेंस की संभावना बढ़ा सकती है।

किन लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है?

Mayo Clinic और NIDDK के अनुसार, यदि आपका वजन अधिक है, परिवार में डायबिटीज का इतिहास है, शारीरिक गतिविधि कम है, हाई ब्लड प्रेशर या हाई कोलेस्ट्रॉल है, तो प्रीडायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे लोगों को समय-समय पर ब्लड शुगर की जांच करानी चाहिए।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

रोज Acidity की दवा Omeprazole लेते हैं? Mayo Clinic के अनुसार इन 5 गलतियों से बचना जरूरी है

ये भी पढ़ें
Omeprazole, Acidity Medicine

खबर शेयर करें:

Updated on:

09 Jul 2026 03:32 pm

Published on:

09 Jul 2026 03:32 pm

Hindi News / Health / Prediabetes के 7 संकेत जिन्हें लोग थकान या बढ़ती उम्र समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, Mayo Clinic से जानिए

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

पैक पर लिखा है No Added Sugar, फिर भी कैसे पहुंच रही है शरीर में! WHO की गाइडलाइन से जानें कि पूरे दिन में हमें कितनी शुगर लेनी चाहिए

no added sugar meaning,food labels sugar test india,hidden sugar in packaged food,
स्वास्थ्य

Ventilator Means: वेंटिलेटर पर जाने का मतलब क्या होता है? क्लीवलैंड क्लिनिक से जानिए ये मशीन क्या काम करती है

what is a ventilator machine,how does a ventilator work,when does a patient need a ventilator,
स्वास्थ्य

Septic Shock: बुखार के बाद अगर दिखें ये 5 संकेत, तो हो सकता है सेप्टिक शॉक, एनसीबीआइ और मेयो क्लिनिक से जानें

septic shock symptoms after fever,low blood pressure signs sepsis,septic shock warning signs,
स्वास्थ्य

त्वचा का रंग बदलना, छाले पड़ना और बदबूदार घाव को न करें नजरअंदाजम मेयो क्लिनिक से जानें Gangrene के लक्षण और कारण

gangrene symptoms and causes,skin discoloration gangrene,infected wound foul smell
स्वास्थ्य

रोज Acidity की दवा Omeprazole लेते हैं? Mayo Clinic के अनुसार इन 5 गलतियों से बचना जरूरी है

Omeprazole, Acidity Medicine
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.